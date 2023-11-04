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استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف لطائرات الاحتلال على مخيم جباليا

11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
وأفاد مصدر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى الى استشهاد سبعة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وفا

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