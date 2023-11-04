موسكو : تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين بغزة

موسكو : تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين بغزة
التاريخ
11/4/2023 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو تعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة مبينا وجود تقدم في عملية المفاوضات.
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