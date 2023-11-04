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الاحتلال يعتقل شابا في جنين

11/4/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود جمال زكارنة (23 عاما) بعد إستدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.
وفا




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