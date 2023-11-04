الاحتلال يعتقل شابا في جنين
التاريخ
11/4/2023 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود جمال زكارنة (23 عاما) بعد إستدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.
وفا
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