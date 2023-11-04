حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور تصل الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم السبت عن وصول أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "وصول أسطول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (IKECSG) إلى الشرق الأوسط ومنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية كجزء من زيادة التمركز الإقليمي".



وأضافت القيادة المركزية الأميركية "تقود المجموعة الهجومية 2 (Carrier Strike Group (CSG القوة الضاربة والتي تتكون من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (69) CVN)، وطراد الصواريخ الموجهة USS (58 Philippine Sea (CG، وممرات الصواريخ الموجهة (87) USS Mason (DDG و (107 USS Gravenly (DDG من الحرب المدمر (DESRON) (22، وجناح الناقل الجوي (CVW) 3 بأسرابه التسعة، بالإضافة الى قائد حرب المعلومات ".

الرياض