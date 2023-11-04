أربعة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد، مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين، في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن أربعة مواطنين استشهدوا، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح.
وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.
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