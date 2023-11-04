أربعة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد، مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين، في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن أربعة مواطنين استشهدوا، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.