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الاحتلال يجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في ضاحية شويكة شمال طولكرم

11/4/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين، تحت تهديد السلاح، على مغادرة أراضيهم في منطقة السهل الغربي، لضاحية شويكة شمال طولكرم.

وقال مواطنون لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الاراضي الزراعية الواقعة على طول الشارع الغربي للضاحية، واجبرت المزارعين على مغادرتها، وهددتهم بإطلاق النار عليهم في حال العودة اليها.

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