الاحتلال يجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في ضاحية شويكة شمال طولكرم

الاحتلال يجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في ضاحية شويكة شمال طولكرم
التاريخ
11/4/2023 3:12:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين، تحت تهديد السلاح، على مغادرة أراضيهم في منطقة السهل الغربي، لضاحية شويكة شمال طولكرم.
وقال مواطنون لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الاراضي الزراعية الواقعة على طول الشارع الغربي للضاحية، واجبرت المزارعين على مغادرتها، وهددتهم بإطلاق النار عليهم في حال العودة اليها.
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