التعاون الإسلامي تدين جرائم قصف المدارس والمستشفيات والنازحين في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جدة/PNN/أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم حرب الابادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة التابعة للاونروا التي تؤوي نازحين، وكذلك استهداف محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ودعت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة، وجددت التأكيد على ضرورة فتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
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