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التعاون الإسلامي تدين جرائم قصف المدارس والمستشفيات والنازحين في قطاع غزة

11/4/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جدة/PNN/أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم حرب الابادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة التابعة للاونروا التي تؤوي نازحين، وكذلك استهداف محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ودعت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة، وجددت التأكيد على ضرورة فتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

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