اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت في رام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.
وجدد اشتية رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخرها خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة.
وشدد على أن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبنا مهم، ولكن الأهم أن يكون هناك حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقال اشتية: "إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تمارس عدوانها على الضفة الغربية وجعلتها ميدانا للقتل، حيث ارتقى أكثر من 340 شهيدا منذ بداية العام منهم أكثر من 140 شهيدا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه".
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