Saturday, 04 November 2023 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

11/4/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت في رام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وجدد اشتية رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخرها خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة.

وشدد على أن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبنا مهم، ولكن الأهم أن يكون هناك حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية: "إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تمارس عدوانها على الضفة الغربية وجعلتها ميدانا للقتل، حيث ارتقى أكثر من 340 شهيدا منذ بداية العام منهم أكثر من 140 شهيدا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه".

MENAFN04112023000205011050ID1107371936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث