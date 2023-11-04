اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت في رام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وجدد اشتية رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخرها خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة.

وشدد على أن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبنا مهم، ولكن الأهم أن يكون هناك حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية: "إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تمارس عدوانها على الضفة الغربية وجعلتها ميدانا للقتل، حيث ارتقى أكثر من 340 شهيدا منذ بداية العام منهم أكثر من 140 شهيدا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه".