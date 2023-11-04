مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون في منطقة قواويس، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اعتدوا بالضرب على قاطفي الزيتون في منطقة قواويس بمسافر يطا، وسرقوا ثمار الزيتون، وعرف منهم: رضوان إسماعيل عوض، وشقيقه عليان، ومحمد توفيق عوض، وأصيبوا جميعهم برضوض.

وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت في المنطقة ذاتها، بالضرب المبرح على المســـن محمد جبرائيل النجار (55 عاما)، واســتولوا على بطاقته الشخصية.