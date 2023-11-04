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تظاهرة حاشدة في لندن تضامنا مع شعبنا وتنديدا بالعدوان

11/4/2023 3:12:32 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN/شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، تظاهرة حاشدة تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واحتشد آلاف البريطانيين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، لتنتهي المظاهرة خارج مجلسي البرلمان في ويستمنستر.

وقالت المتظاهرة كاميل ريفويلتا: "القوى العظمى لا تبذل جهدا كافيا في الوقت الحالي. ولهذا السبب نحن هنا: نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار ونطالب بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الوجود والعيش وحقوق الإنسان وجميع الحقوق التي نتمتع بها".

وتشهد العديد من العواصم والمدن في العالم تظاهرات يومية، للتنديد بالعداون الشامل الذي يشنه الاحتلال على شعبنا، وللمطالبة بحق شعبنا في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

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