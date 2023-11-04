تظاهرة حاشدة في لندن تضامنا مع شعبنا وتنديدا بالعدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN/شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، تظاهرة حاشدة تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واحتشد آلاف البريطانيين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، لتنتهي المظاهرة خارج مجلسي البرلمان في ويستمنستر.
وقالت المتظاهرة كاميل ريفويلتا: "القوى العظمى لا تبذل جهدا كافيا في الوقت الحالي. ولهذا السبب نحن هنا: نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار ونطالب بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الوجود والعيش وحقوق الإنسان وجميع الحقوق التي نتمتع بها".
وتشهد العديد من العواصم والمدن في العالم تظاهرات يومية، للتنديد بالعداون الشامل الذي يشنه الاحتلال على شعبنا، وللمطالبة بحق شعبنا في الحرية وإقامة دولته المستقلة.
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