خلال اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية .. الإعلان عن تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد والذي عقد في مملكة البحرين لمناقشة تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد مساء يوم الجمعة.
ورحب عسكر بضيوف المملكة ناقلاً لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأكد على دعم سموه لكل ما يصب في مصلحة الرياضة الخليجية والرقي بها الى أفضل المستويات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الاتحادات الخليجية لكرة اليد وبما وصلت اليه من مكانة عالية على الصعيدين الآسيوي والعالمي، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس متانة العلاقات والروابط الوطيدة بين دول الخليج العربي والسعي الدائم نحو النهوض بالقطاع الرياضي وفق تطلعات قادة مجلس التعاون الخليجي.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد حيث افتتح رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي إسحاقي الجلسة مقدماً ترحيبه برؤساء الاتحادات الخليجية شاكراً لهم تواجدهم في المملكة، وقال أن هذا الحضور يؤكد حرص الجميع على إنجاح المبادرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة كرة اليد الخليجية حيث نسعى في هذا الاجتماع الى أن يكون لدينا كيان خاص بلعبة كرة اليد نهدف من خلاله الى وضع اللوائح التنظيمية على المستويين الفني والإداري وترتيب العمل المؤسسي وفق توافق الاتحادات الأشقاء.
وتم خلال الاجتماع وضع الأهداف العامة لتأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد، ومناقشة اللوائح الخاصة به والتي تنضوي تحت مظلتها روزنامة المسابقات الخليجية على مستوى الرجال والفئات السنية، وما يخص اللوائح الفنية والإدارية والتحكيمية حيث تناول السادة الرؤساء مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في مناقشة واعتماد النظام الأساسي للاتحاد الخليجي وإعداد لائحة البطولات الخليجية (الأندية والمنتخبات )، ومناقشة تشكيل اللجان ورزنامة البطولات الخليجية للعام 2024.
وقد اتفق الرؤساء من حيث المبدأ إعلان تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وسيتم في المرحلة القريبة تشكيل اللجنة الفنية وهي اللجنة المشرفة على تنظيم البطولات الخليجية حيث ستقوم الاتحادات الأعضاء بتسمية مرشحيها في اللجنة، وستقوم فور تشكيلها من قبل مجلس ادارة الاتحاد الخليجي بالعمل على صياغة اللوائح الفنية للبطولات وإعداد التصور الفني إلى الرزنامة السنوية.
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