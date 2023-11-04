خلال اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية .. الإعلان عن تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شهد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد والذي عقد في مملكة البحرين لمناقشة تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد مساء يوم الجمعة.



ورحب عسكر بضيوف المملكة ناقلاً لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأكد على دعم سموه لكل ما يصب في مصلحة الرياضة الخليجية والرقي بها الى أفضل المستويات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الاتحادات الخليجية لكرة اليد وبما وصلت اليه من مكانة عالية على الصعيدين الآسيوي والعالمي، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس متانة العلاقات والروابط الوطيدة بين دول الخليج العربي والسعي الدائم نحو النهوض بالقطاع الرياضي وفق تطلعات قادة مجلس التعاون الخليجي.



وشهد الاجتماع حضور رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد حيث افتتح رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي إسحاقي الجلسة مقدماً ترحيبه برؤساء الاتحادات الخليجية شاكراً لهم تواجدهم في المملكة، وقال أن هذا الحضور يؤكد حرص الجميع على إنجاح المبادرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة كرة اليد الخليجية حيث نسعى في هذا الاجتماع الى أن يكون لدينا كيان خاص بلعبة كرة اليد نهدف من خلاله الى وضع اللوائح التنظيمية على المستويين الفني والإداري وترتيب العمل المؤسسي وفق توافق الاتحادات الأشقاء.





وتم خلال الاجتماع وضع الأهداف العامة لتأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد، ومناقشة اللوائح الخاصة به والتي تنضوي تحت مظلتها روزنامة المسابقات الخليجية على مستوى الرجال والفئات السنية، وما يخص اللوائح الفنية والإدارية والتحكيمية حيث تناول السادة الرؤساء مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في مناقشة واعتماد النظام الأساسي للاتحاد الخليجي وإعداد لائحة البطولات الخليجية (الأندية والمنتخبات )، ومناقشة تشكيل اللجان ورزنامة البطولات الخليجية للعام 2024.



وقد اتفق الرؤساء من حيث المبدأ إعلان تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وسيتم في المرحلة القريبة تشكيل اللجنة الفنية وهي اللجنة المشرفة على تنظيم البطولات الخليجية حيث ستقوم الاتحادات الأعضاء بتسمية مرشحيها في اللجنة، وستقوم فور تشكيلها من قبل مجلس ادارة الاتحاد الخليجي بالعمل على صياغة اللوائح الفنية للبطولات وإعداد التصور الفني إلى الرزنامة السنوية.