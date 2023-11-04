نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق الثالث لهذا الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم والذي اقيم على كؤوس شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية وكأس شركة مشاريع القصر وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل .



وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق ، حيث قام حسن المدحوب مالك شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية بتقديم كأس الشوط السادس الى المالك الفائز عبدالله القعود ، كما قدم كأس الشوط الثامن الى المالك الفائز هادي العفو ، فيما قام وليد الريس الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع القصر بتقديم كأس الشوط السابع الى المالك الفائز علي جعفر درويش ، كما قدم جوائز الى المضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع

.



هذا وقد أشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي :

الشوط الأول أقيم للجياد المبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1200 متر ، وحقق الجواد " ملولشان 1865 " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس آدم البلوشي المركز الأول ، تلاه الجواد " كحيلان ولد أم زرير 1838 " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي في المركز الثاني ، ثم الجواد " كريان 1840 " لإسطبل الروضة والمضمر حسين الديلمي والفارس أبراهيم نادر ، ثم الجواد " عبيان 1847 " لإسطبل الخالدية والمضمر يوسف طاهر والفارس روزي جاسب رابعاً .



الشوط الثاني أقيم للجياد المبتدئات " إنتاج محلي " مسافة 1200 متر مستقيم ، وحقق الجواد " كويلد أند ريدي " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس إدنسون رودرغز المركز الأول ، تلاه الجواد " بلوز كوين " لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان في المركز الثاني ، ثم الجواد " غرام " ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً ، ثم الجواد " الهدبا " لإسطبل المحمدية والمضمر عباس الموالي والفارس حسين أصغر رابعاً .



الشوط الثالث أقيم لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " مسافة 2400 متر ، وحقق الجواد " البروفسور " لإسطبل البستكي والمضمر محمد خميس

والفارس كارلوس أنريكي المركز الأول ، تلاه الجواد " المختار" ملك علي عبدالهادي مرسيلي والمضمر جعفر درويش والفارس مارتشالس يارس في المركز الثاني ، ثم الجواد " مغيره " لإسطبل النايفات والمضمر عبدالله كويتي

والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً ، ثم الجواد " خوافي " ملك فراس سامي هاشم

والمضمر أسامة هاشم والفارس سالم العجمي رابعاً .



الشوط الرابع أقيم لجياد سباق التوازن للفرسان المتمرنين " إنتاج محلي " مسافة 1600 متر ، وحقق الجواد " سيناترا " لإسطبل إل

أند إل ريسنغ

والمضمر الن سميث والفارس علي صبري المركز الأول ، تلاه الجواد " إستشارة " ملك يوسف أحمد البوعينين والمضمر يوسف البوعينين والفارس أحمد مكي في المركز الثاني ، ثم الجواد " جباره " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس قاسم جميل ثالثاً ، ثم الجواد " بوديكا " لإسطبل العاديات

والمضمر الن سميث والفارس حسن أصغر رابعاً .



الشوط الخامس أقيم لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات " إنتاج محلي " مسافة 2000 متر ، وحقق الجواد " سنجار " لإسطبل النوايف والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول ، تلاه الجواد " باتل أوف تالاس " لإسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس في المركز الثاني ، ثم الجواد " بنت الجزيرة " لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون ثالثاً ، ثم الجواد " مدهال " لإسطبل النوايف والمضمر عبدالله كويتي والفارس أبراهيم نادر رابعاً .



الشوط السادس أقيم على كأس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية لجياد سباق التوازن " مستورد " مسافة 1600 متر ، وحقق الجواد " باتيفورد بوي " ملك عبدالله القعود والمضمر عبدالله القعود والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول ، تلاه الجواد " المختار ستار " لإسطبل العفو

والمضمر جابر رمضان والفارس لي نيومان في المركز الثاني ، ثم الجواد "سسبكت باكج " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس فرانكي فانهو نسبروك ثالثاً ، ثم الجواد " باور ستيشن " لإسطبل راشد ريسنغ

والمضمر يوسف البوعينين والفارس سالم العجمي رابعاً .



الشوط السابع أقيم على كأس شركة قصر المشاريع لجياد سباق التوازن " مستورد " مسافة 2000 متر ، وحقق الجواد " بورت دوغلاس " ملك علي جعفر درويش والمضمر جعفر درويش والفارس مارتشالس يارس المركز الأول ، تلاه الجواد " لو أوف وان " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن

والفارس أبراهيم نادر في المركز الثاني ، ثم الجواد " ميس إيفون

" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس جيسون واتسون ثالثاً ، ثم الجواد " بلو بوي " لإسطبل الحسنين والمضمر علي جان والفارس عبدالله فيصل

رابعاً .



الشوط الثامن والأخير أقيم على كأس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات " مستورد " مسافة 1200 متر مستقيم ، وحقق الجواد " عنان " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس لي نيومان المركز الأول ، تلاه الجواد " تورنا " ملك زينب عادل عبدالجليل والمضمر طالب علي والفارس أنس السيابي في المركز الثاني ، ثم الجواد " كاسب " لإسطبل المحمدية والمضمر علي مجيد والفارس جيسون واتسون ثالثاً ، ثم الجواد " بي أوف وسبرس " ملك يوسف أحمد البوعينين والمضمر يوسف البوعينين والفارس سالم العجمي رابعاً .