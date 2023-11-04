نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق الثالث لهذا الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم والذي اقيم على كؤوس شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية وكأس شركة مشاريع القصر وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل .
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق ، حيث قام حسن المدحوب مالك شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية بتقديم كأس الشوط السادس الى المالك الفائز عبدالله القعود ، كما قدم كأس الشوط الثامن الى المالك الفائز هادي العفو ، فيما قام وليد الريس الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع القصر بتقديم كأس الشوط السابع الى المالك الفائز علي جعفر درويش ، كما قدم جوائز الى المضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع
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هذا وقد أشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي :
الشوط الأول أقيم للجياد المبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1200 متر ، وحقق الجواد " ملولشان 1865 " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس آدم البلوشي المركز الأول ، تلاه الجواد " كحيلان ولد أم زرير 1838 " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي في المركز الثاني ، ثم الجواد " كريان 1840 " لإسطبل الروضة والمضمر حسين الديلمي والفارس أبراهيم نادر ، ثم الجواد " عبيان 1847 " لإسطبل الخالدية والمضمر يوسف طاهر والفارس روزي جاسب رابعاً .
الشوط الثاني أقيم للجياد المبتدئات " إنتاج محلي " مسافة 1200 متر مستقيم ، وحقق الجواد " كويلد أند ريدي " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس إدنسون رودرغز المركز الأول ، تلاه الجواد " بلوز كوين " لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان في المركز الثاني ، ثم الجواد " غرام " ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً ، ثم الجواد " الهدبا " لإسطبل المحمدية والمضمر عباس الموالي والفارس حسين أصغر رابعاً .
الشوط الثالث أقيم لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " مسافة 2400 متر ، وحقق الجواد " البروفسور " لإسطبل البستكي والمضمر محمد خميس
والفارس كارلوس أنريكي المركز الأول ، تلاه الجواد " المختار" ملك علي عبدالهادي مرسيلي والمضمر جعفر درويش والفارس مارتشالس يارس في المركز الثاني ، ثم الجواد " مغيره " لإسطبل النايفات والمضمر عبدالله كويتي
والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً ، ثم الجواد " خوافي " ملك فراس سامي هاشم
والمضمر أسامة هاشم والفارس سالم العجمي رابعاً .
الشوط الرابع أقيم لجياد سباق التوازن للفرسان المتمرنين " إنتاج محلي " مسافة 1600 متر ، وحقق الجواد " سيناترا " لإسطبل إل
أند إل ريسنغ
والمضمر الن سميث والفارس علي صبري المركز الأول ، تلاه الجواد " إستشارة " ملك يوسف أحمد البوعينين والمضمر يوسف البوعينين والفارس أحمد مكي في المركز الثاني ، ثم الجواد " جباره " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس قاسم جميل ثالثاً ، ثم الجواد " بوديكا " لإسطبل العاديات
والمضمر الن سميث والفارس حسن أصغر رابعاً .
الشوط الخامس أقيم لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات " إنتاج محلي " مسافة 2000 متر ، وحقق الجواد " سنجار " لإسطبل النوايف والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول ، تلاه الجواد " باتل أوف تالاس " لإسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس في المركز الثاني ، ثم الجواد " بنت الجزيرة " لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون ثالثاً ، ثم الجواد " مدهال " لإسطبل النوايف والمضمر عبدالله كويتي والفارس أبراهيم نادر رابعاً .
الشوط السادس أقيم على كأس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية لجياد سباق التوازن " مستورد " مسافة 1600 متر ، وحقق الجواد " باتيفورد بوي " ملك عبدالله القعود والمضمر عبدالله القعود والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول ، تلاه الجواد " المختار ستار " لإسطبل العفو
والمضمر جابر رمضان والفارس لي نيومان في المركز الثاني ، ثم الجواد "سسبكت باكج " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس فرانكي فانهو نسبروك ثالثاً ، ثم الجواد " باور ستيشن " لإسطبل راشد ريسنغ
والمضمر يوسف البوعينين والفارس سالم العجمي رابعاً .
الشوط السابع أقيم على كأس شركة قصر المشاريع لجياد سباق التوازن " مستورد " مسافة 2000 متر ، وحقق الجواد " بورت دوغلاس " ملك علي جعفر درويش والمضمر جعفر درويش والفارس مارتشالس يارس المركز الأول ، تلاه الجواد " لو أوف وان " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن
والفارس أبراهيم نادر في المركز الثاني ، ثم الجواد " ميس إيفون
" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس جيسون واتسون ثالثاً ، ثم الجواد " بلو بوي " لإسطبل الحسنين والمضمر علي جان والفارس عبدالله فيصل
رابعاً .
الشوط الثامن والأخير أقيم على كأس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات " مستورد " مسافة 1200 متر مستقيم ، وحقق الجواد " عنان " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس لي نيومان المركز الأول ، تلاه الجواد " تورنا " ملك زينب عادل عبدالجليل والمضمر طالب علي والفارس أنس السيابي في المركز الثاني ، ثم الجواد " كاسب " لإسطبل المحمدية والمضمر علي مجيد والفارس جيسون واتسون ثالثاً ، ثم الجواد " بي أوف وسبرس " ملك يوسف أحمد البوعينين والمضمر يوسف البوعينين والفارس سالم العجمي رابعاً .
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