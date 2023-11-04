جلالة الملك المعظم ينيب سمو الشيخ ناصر بن حمد لحضور ختام موسم الموروث البحري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحضور الحفل الختامي لموسم الموروث البحري وذلك في الساحة الخارجية لمتحف البحرين الوطني بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ويأتي موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة الذي انطلق في أغسطس الماضي بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.
وقد بدأ الحفل بعزف السلام الملكي، تلى ذلك تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية بمقدم سمو نائب راعي الحفل حيث تم استعراض فيها فعاليات النسخة السادسة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري والذي يأتي بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه مملكة البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ.
وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سباق التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما لمسافة 3 آلاف متر على كأس جلالة الملك المعظم والسباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدما على كأس جلالة الملك المعظم أيضا والذي أقيم بالتعاون بين اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ونادي العديد للرياضات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مسابقة "غيص الموروث" للغوص الحر بدون معدات حديثة للمحترفين، وسباق السباحة في المياه المفتوحة لمن هم أكبر من 40 عاما.
وتشرف
محمد بن راشد الفتان الرميثي رئيس نادي العديد للرياضات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
بعد ذلك، توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفائزين في مختلف المنافسات حيث هنأ سموه جميع الفائزين والمشاركين في مختلف المنافسات، مشيدا سموه بالمستوى الذي أظهره المشاركون في هذه المسابقات.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن توجيهات جلالة الملك المعظم بالحفاظ على الموروث الوطني تمثل نبراسا للشباب البحريني لإحياء تراثه وصون هويته الأصيلة.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره واعتزازه لجلالة الملك المعظم على رعاية جلالته لهذا الحفل الختامي، منوها سموه أن هذه الرعاية الملكية السامية تشجع الشباب للمشاركة بالفعاليات التراثية التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.
وكان فريق "سموم" بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط قد فاز بكأس جلالة الملك المعظم لقوارب التجديف الشعبي فئة 30 قدما بعد أن جاء في المركز الأول للسباق، فيما حقق فريق "إعصار" بقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي المركز الثاني، متفوقا على فريق "الظفرة" بقيادة النوخذة "محمد جاسم الديري" الذي جاء ثالثا.
كما فاز في السباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدما فريق "نمران 81" فيما أحرز فريق "براق 1" المركز الثاني وفريق "مربان 2" المركز الثالث.
وفي مسابقة السباحة في المياه المفتوحة للفئة العمرية بين 40 إلى 50 عاما، أحرز محمد جمعة المركز الأول متفوقا على محمد الدوسري ثانيا ونواف مجدم ثالثا.
وفي الفئة العمرية بين 51 إلى 60 عاما، حقق عبدالرحمن جاسم المركز الأول متقدما على جمال الدوسري ثانيا وعدنان البورشيد ثالثا.
وفي مسابقة "غيص الموروث" للغوص الحر بدون معدات لأطول فترة زمنية ممكنة، فاز بالمسابقة فيصل الذوادي الذي جاء أولا ثم سلمان الهاجري في المركز الثاني وعدنان العنزي في المركز الثالث.
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