جلالة الملك المعظم ينيب سمو الشيخ ناصر بن حمد لحضور ختام موسم الموروث البحري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحضور الحفل الختامي لموسم الموروث البحري وذلك في الساحة الخارجية لمتحف البحرين الوطني بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



ويأتي موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة الذي انطلق في أغسطس الماضي بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.



وقد بدأ الحفل بعزف السلام الملكي، تلى ذلك تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية بمقدم سمو نائب راعي الحفل حيث تم استعراض فيها فعاليات النسخة السادسة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري والذي يأتي بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه مملكة البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ.



وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سباق التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما لمسافة 3 آلاف متر على كأس جلالة الملك المعظم والسباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدما على كأس جلالة الملك المعظم أيضا والذي أقيم بالتعاون بين اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ونادي العديد للرياضات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



كما تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مسابقة "غيص الموروث" للغوص الحر بدون معدات حديثة للمحترفين، وسباق السباحة في المياه المفتوحة لمن هم أكبر من 40 عاما.



وتشرف

محمد بن راشد الفتان الرميثي رئيس نادي العديد للرياضات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.



بعد ذلك، توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفائزين في مختلف المنافسات حيث هنأ سموه جميع الفائزين والمشاركين في مختلف المنافسات، مشيدا سموه بالمستوى الذي أظهره المشاركون في هذه المسابقات.



وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن توجيهات جلالة الملك المعظم بالحفاظ على الموروث الوطني تمثل نبراسا للشباب البحريني لإحياء تراثه وصون هويته الأصيلة.



وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره واعتزازه لجلالة الملك المعظم على رعاية جلالته لهذا الحفل الختامي، منوها سموه أن هذه الرعاية الملكية السامية تشجع الشباب للمشاركة بالفعاليات التراثية التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.



وكان فريق "سموم" بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط قد فاز بكأس جلالة الملك المعظم لقوارب التجديف الشعبي فئة 30 قدما بعد أن جاء في المركز الأول للسباق، فيما حقق فريق "إعصار" بقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي المركز الثاني، متفوقا على فريق "الظفرة" بقيادة النوخذة "محمد جاسم الديري" الذي جاء ثالثا.



كما فاز في السباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدما فريق "نمران 81" فيما أحرز فريق "براق 1" المركز الثاني وفريق "مربان 2" المركز الثالث.



وفي مسابقة السباحة في المياه المفتوحة للفئة العمرية بين 40 إلى 50 عاما، أحرز محمد جمعة المركز الأول متفوقا على محمد الدوسري ثانيا ونواف مجدم ثالثا.



وفي الفئة العمرية بين 51 إلى 60 عاما، حقق عبدالرحمن جاسم المركز الأول متقدما على جمال الدوسري ثانيا وعدنان البورشيد ثالثا.



وفي مسابقة "غيص الموروث" للغوص الحر بدون معدات لأطول فترة زمنية ممكنة، فاز بالمسابقة فيصل الذوادي الذي جاء أولا ثم سلمان الهاجري في المركز الثاني وعدنان العنزي في المركز الثالث.