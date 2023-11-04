مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان يستقطب 450 مشاركا ويناقش ابرز الابتكارات والتقنيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم أفضل علاجات الفم والأسنان من خلال الفحص الدوري والتوعية والتثقيف بأفضل الممارسات وتوفير العلاجات الأساسية، إضافة إلى استدامة نظام الإحالة للرعاية الثانوية لتشخيص ومعالجة الحالات التي تتطلب مهارات خاصة من ذوي الاختصاص المتمرسين في مجال طب الأسنان.
وفي كلمة لها في ختام النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان، أشارت الدكتورة شويطر إلى ما تقدمه مراكز الرعاية الصحية الأولية من أفضل العلاجات العامة والتخصصية وحرص الكواردر الطبية المؤهلة على توفير الخدمات التوعوية والوقائية والعلاجية لجميع أفراد المجتمع، مُثمنه الجهود
البارزة لتقديم الخدمة بجودة عالية لتعزيز موقع مملكة البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية".
واكدت الدكتورة شويطر أن مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الثامن لطب الأسنان إستقطب أبرز الخبراء والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان، ومثل مناسبة قيمة لتبادل الأفكار والابتكارات والبحوث الجديدة التي تفتح
آفاقاً جديدة لتحسين الرعاية الصحية الفموية وتعزيز صحة الأسنان واللثة، لافتة إلى أن "المؤتمر يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من المنظومات التي تولي كل الحرص للارتقاء بهذا التخصص المهم لتقديم أفضل الخدمات في مجال طب الأسنان.
من جانبه، قال الدكتور محمد شهدا رئيس مؤتمر ومعرض البحرين الثامن لطب الأسنان إن المؤتمر "يأتي هذا العام في وقت بالغ الأهمية تشهد فيه الصناعة الصحية بشكل عام تحديات عديدة تتمثل في الزيادة في التكاليف والمضاعفات الصحية، وتزايد عدد الأمراض المزمنة، ولهذا السبب، فإن التواصل والتعاون بين جميع الكوادر الصحية يعد أمراً حاسماً لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى في مجال طب الأسنان وصحة الفم".
وأضاف د. شهدا في كلمة له خلال الفعالية بأن المؤتمر هذا العام في نسخته الثامنة يضم مجموعة من المواضيع المنوعة المتعلقة بصناعة طب الأسنان، وحضره عدد من أبرز المتحدثين من مختلف أنحاء العالم لمشاركة خبراتهم ومعارفهم في هذه المواضيع خلال الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل خلال فعاليات المؤتمر، وذلك لضمان تقديم أحدث التطورات والاتجاهات في القطاع الطبي".
هذا واستمرت أعمال مؤتمر ومعرض البحرين الثامن لطب الأسنان على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، بهدف توفير منصة دولية تجمع الخبراء والأطباء والمهنيين لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على آخر الدراسات والأبحاث وأحدث الأساليب والتقنيات في مجال طب الأسنان.
واستقطب المؤتمر في نسخته هذا العام نحو 450 مشاركا، وضم عددا من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، وشهد تقديم ملصقات علمية ومسابقات طلابية سلطت الضوء على آخر الدراسات والأبحاث العلمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم للأطفال والبالغين.
وقد حصل في دورته الثامنة هذا العام على اعتماد ساعات تعليم طبي مستمر يتمثل في 20 ساعة تعليمية من الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية. ولأول مرة قرر القائمون على المؤتمر هذا العام اضفاء اللون الوردي على هويته البصرية وذلك بهدف نشر رسالة وعي بأهمية الحفاظ على صحة اللثة والوقاية من امراضها.
وقد سلطت أجندة المؤتمر الضوء على عدد من المحاور والموضوعات المهمة في طب الأسنان، بما في ذلك تقنيات ومنهجيات التشخيص الحديثة في طب الأسنان، وتطورات تقنيات زراعة الأسنان والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة، والابتكارات في تقنيات تبييض الأسنان وتجميل الابتسامة، والاضطرابات المتعلقة بآلام والتهابات اللثة، وتقنيات ترميم الأسنان المتقدمة واستخدام المواد الحديثة في التركيبات السنية، إضافةً إلى احتياجات أطباء الأسنان في البحرين والخليج والمنطقة.
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