مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان يستقطب 450 مشاركا ويناقش ابرز الابتكارات والتقنيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم أفضل علاجات الفم والأسنان من خلال الفحص الدوري والتوعية والتثقيف بأفضل الممارسات وتوفير العلاجات الأساسية، إضافة إلى استدامة نظام الإحالة للرعاية الثانوية لتشخيص ومعالجة الحالات التي تتطلب مهارات خاصة من ذوي الاختصاص المتمرسين في مجال طب الأسنان.



وفي كلمة لها في ختام النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان، أشارت الدكتورة شويطر إلى ما تقدمه مراكز الرعاية الصحية الأولية من أفضل العلاجات العامة والتخصصية وحرص الكواردر الطبية المؤهلة على توفير الخدمات التوعوية والوقائية والعلاجية لجميع أفراد المجتمع، مُثمنه الجهود

البارزة لتقديم الخدمة بجودة عالية لتعزيز موقع مملكة البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية".



واكدت الدكتورة شويطر أن مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الثامن لطب الأسنان إستقطب أبرز الخبراء والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان، ومثل مناسبة قيمة لتبادل الأفكار والابتكارات والبحوث الجديدة التي تفتح

آفاقاً جديدة لتحسين الرعاية الصحية الفموية وتعزيز صحة الأسنان واللثة، لافتة إلى أن "المؤتمر يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من المنظومات التي تولي كل الحرص للارتقاء بهذا التخصص المهم لتقديم أفضل الخدمات في مجال طب الأسنان.



من جانبه، قال الدكتور محمد شهدا رئيس مؤتمر ومعرض البحرين الثامن لطب الأسنان إن المؤتمر "يأتي هذا العام في وقت بالغ الأهمية تشهد فيه الصناعة الصحية بشكل عام تحديات عديدة تتمثل في الزيادة في التكاليف والمضاعفات الصحية، وتزايد عدد الأمراض المزمنة، ولهذا السبب، فإن التواصل والتعاون بين جميع الكوادر الصحية يعد أمراً حاسماً لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى في مجال طب الأسنان وصحة الفم".



وأضاف د. شهدا في كلمة له خلال الفعالية بأن المؤتمر هذا العام في نسخته الثامنة يضم مجموعة من المواضيع المنوعة المتعلقة بصناعة طب الأسنان، وحضره عدد من أبرز المتحدثين من مختلف أنحاء العالم لمشاركة خبراتهم ومعارفهم في هذه المواضيع خلال الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل خلال فعاليات المؤتمر، وذلك لضمان تقديم أحدث التطورات والاتجاهات في القطاع الطبي".



هذا واستمرت أعمال مؤتمر ومعرض البحرين الثامن لطب الأسنان على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، بهدف توفير منصة دولية تجمع الخبراء والأطباء والمهنيين لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على آخر الدراسات والأبحاث وأحدث الأساليب والتقنيات في مجال طب الأسنان.



واستقطب المؤتمر في نسخته هذا العام نحو 450 مشاركا، وضم عددا من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، وشهد تقديم ملصقات علمية ومسابقات طلابية سلطت الضوء على آخر الدراسات والأبحاث العلمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم للأطفال والبالغين.



وقد حصل في دورته الثامنة هذا العام على اعتماد ساعات تعليم طبي مستمر يتمثل في 20 ساعة تعليمية من الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية. ولأول مرة قرر القائمون على المؤتمر هذا العام اضفاء اللون الوردي على هويته البصرية وذلك بهدف نشر رسالة وعي بأهمية الحفاظ على صحة اللثة والوقاية من امراضها.





وقد سلطت أجندة المؤتمر الضوء على عدد من المحاور والموضوعات المهمة في طب الأسنان، بما في ذلك تقنيات ومنهجيات التشخيص الحديثة في طب الأسنان، وتطورات تقنيات زراعة الأسنان والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة، والابتكارات في تقنيات تبييض الأسنان وتجميل الابتسامة، والاضطرابات المتعلقة بآلام والتهابات اللثة، وتقنيات ترميم الأسنان المتقدمة واستخدام المواد الحديثة في التركيبات السنية، إضافةً إلى احتياجات أطباء الأسنان في البحرين والخليج والمنطقة.