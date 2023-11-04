خالد بن حمد يشيد بنجاح اليوم الأولمبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظمت اللجنة الأولمبية فعالية اليوم الأولمبي والذي أقيم اليوم بمنطقة Water Garden City Beach بضاحية السيف.



وشهد اليوم الأولمبي سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية و فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية الوطنية وكبار الحضور والمدعوين.

هذا وقد أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة شارة البداية لانطلاق سباق الأكواثلون وتجول سموه في كافة أرجاء الفعالية وأطلع على مختلف الألعاب الرياضية المشاركة والبرامج التفاعلية.



وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بالمشاركة الواسعة في فعالية اليوم الأولمبي والتي شهدت عدة برامج وأنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية متنوعة بالشراكة مع الاتحادات الرياضية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية لنشر القيم والمباديء الأولمبية وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة.



وأكد سموه بأن اليوم الأولمبي يتصدر أجندة اللجنة الأولمبية البحرينية باعتباره أحد أبرز الأحداث السنوية الهامة والذي يقام تلبية لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية لإحياء هذه المناسبة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة على الصحة النفسية والجسدية وبما تحمله الرياضة من رسالة تجاه المجتمع وزرع القيم والأخلاق النبيلة لدى الرياضيين، منوها سموه بمشاركة الاتحادات والأندية وكافة الرياضيين والتي ساهمت في تحقيق النجاح المطلوب.



وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية بقيادة

فارس مصطفى الكوهجي واللجنة المنظمة والاتحادات الرياضية، كما توجه سموه بالشكر الجزيل للرعاة والمساهمين في دعم الحدث مؤكدا سموه على أهمية البناء على هذا النجاح الذي حققه اليوم الأولمبي لتنظيم نسخ أكثر تميزا في الأعوام المقبلة.



وفي ختام الزيارة قام سموه بتكريم جميع الرعاة والداعمين لليوم الأولمبي.



هذا وقد شهد اليوم الأولمبي تنظيم العديد من المسابقات والعروض الرياضية، وهي كلا من الشراع، التجديف، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة في المياة المفتوحة، البادل، فنون القتال المختلطة، كرة الشبكة، رفع الأثقال، اكواثلون، أما الفعالية الرئيسية فهي سباقي المشي و الجري الأولمبي للفئة العمرية أقل من 15 عام، 16- 19 عام، 20- 40 عام، أكثر من 41 عام، واقيم مسرح تفاعلي تضمن العديد من المسابقات والعروض.