الفنان المصري شريف حلمي يخضع لجراحة دقيقة في المخ

أعلنت ابنة الفنان المصري شريف حلمي أن والدها يخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.

ونشرت هايدي شريف، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، صوراً للنجم الشهير من داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

وعلَّقت على الصور قائلة: «ادعوا لأبويا، بابا في العمليات، ربنا يديني الصبر ويشفيه، آمين، يا رب أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم».

وأضافت: «اللهم اشفِه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفِه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».







يُذكر أن الفنان شريف حلمي ممثل ومؤلف، لمع تلفزيونياً في العديد من الأدوار الجادة، واشتهر بأداء أدوار الشر، لكنه حاول الخروج منها فقدم أدواراً متنوعة، أشهرها دور الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في المسلسل الدرامي «ناصر» خلال شهر رمضان 2008 مع المخرج باسل الخطيب.