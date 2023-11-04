«أبوظبي للغة العربية» يعلن أسماء الفائزين بـ «كنز الجيل 2023»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، عن أسماء الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «كنز الجيل»، التي تهدف إلى تكريم المبدعين والأعمال الفنية المتميزة التي تُعنى بالشعر النبطي، وتُسهم في إثراء هذا الموروث العربي الأصيل.

وشهدت دورة عام 2023 من الجائزة تنوّعاً كبيراً وثراءً في المشاركات، حيث تلقت 264 ترشيحاً في فروعها الستة من 27دولة، من بينها 17 دولة عربية و10 دول أخرى.

وضمت قائمة الفائزين بالدورة الثانية للجائزة مجموعة بارزة من الفنانين والكُتاب والشعراء عن فروع الجائزة، والتي عكست أعمالهم حجم التميز في فن الشعر النبطي بالمنطقة العربية، وتجذر قيمه في نفوس المبدعين، حيث نال عن فرع «الفنون»، الفنان منتصر فتحي من الأردن، عن لوحته الفنية التي حملت عنوان «فيها زهت الأنوار»، والتي جمع فيها بين الخط والحروفية والتجريد في مسلك إبداعي.

وزادت المعالجة اللونية جمال هذه اللوحة وتفردها، وجعلتها في حالة هرمونية ما بين طرح التصميم والحرف والكتلة اللونية، حيث حملت اللوحة رؤية جمالية، أكدت هدف الجائزة، وحملت معنى عنوان الجائزة.



وفاز عن فرع «الدراسات والبحوث» الدكتور عبد الله مانع غليس من الكويت، عن كتابه «المرجع الوافي في الأوزان والقوافي للشعر الفصيح والنبطي»، الصادر عن دار العصماء عام 2023. تميزت هذه الدراسة بالجدة والرصانة، وقدمت إضافة للمكتبة العربية، من خلال كتاب يتسم بالمنهجية العلمية الواضحة والدقيقة، وبمقاربة منهجية بين أوزان الشعر الفصيح والشعر النبطي، ليُشكل مرجعاً هاماً للدراسين والباحثين في أوزان الشعر النبطي والفصيح.



وحصد جائزة فرع «الإصدارات الشعرية»، الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي من الإمارات، عن ديوانه «عشق يتجدّد»، الصادر عن دار ملهمون عام 2022. تميز الإصدار الشعري بلغته الأصيلة والمعبرة، وتنوع محتواه وأغراضه، حيث قدم رؤية جديدة ومميزة للقصيدة النبطية.

كما حافظ على أصالة القصيدة النبطية بكل مميزاتها وتفردها، وبدا واضحاً فيها كثافة الصور الشعرية، وغنى المعجم اللغوي الأصيل. ويشكل الديوان تجربة مهمة من حيث الموضوعات التي تطرق لها، وفرادة اللغة الشعرية.



أما فرع «المجاراة الشعرية»، فحظي بها الشاعر والإعلامي علي عسيري المشهور بــ (علي السبعان) من المملكة العربية السعودية، عن قصيدته «قدوة الشعّار». تميز النص بالتماسك والأسلوب المحكم في الصياغة وجزالة المفردات. وأثرى الشاعر نصه بالشاعرية الكبيرة والمعاني المكثفة.

وقدّم مجاراةً متميزةً ومتماهية العناصر مع نص المجاراة. مع الحفاظ على تسلسل الأفكار وعمق المعاني وجوهر الفكرة الأصيلة، ومسافة متوازية بين الأصالة والمعاصرة، وعمق الفكرة وسهولة المفردات، ما ميز النص وجعله متفرداً عن غيره من نصوص المجاراة.

وحصد الشاعر سيف السعدي من الإمارات، لقب «الشخصية الإبداعية»، حيث يُعد من أبرز الشعراء على الساحة الخليجية، وتمتاز قصائده بعمق المعنى، وتركيزه على المفردة المحلية، وصوره الشعرية المتفردة. قدم خلال ثلاثين عاماً العديد من البرامج الشعرية المميزة، وشارك كعضو في لجنة تحكيم مسابقة (راعي القصيد)، على تلفزيون سما دبي.

كما أشرف على صفحة (الشعر الشعبي) بجريدة البيان. ومنذ تأسيسها من قبل الشاعر الراحل حمد خليفة بو شهاب في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي. ترأس السعدي مجلة (جواهر للشعر الشعبي)، وصدر له ديوان (ميثاق).

وقال سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: الجائزة تستلهم حضورها وثقلها الفكري والمعنوي من رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الشعرية، وبُعد بصيرته وحكمته في ميدان الكتابة والإبداع الشعري.



ومن جهته، قال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: تحمل جائزة «كنز الجيل» قيمة استثنائية، مستمدة من شعرية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، القائد الذي قدم أجمل القصائد النبطية، التي تخلّدت في أذهان وذاكرة جميع أفراد المجتمع المحلي والخليجي.واليوم نُكرّم نخبة جديدة من أعلام الشعر النبطي، الذين يمهّدون الطريق بأعمالهم ومشاريعهم الجديدة، للارتقاء بمكانة وحضور هذا النوع من الأدب، وترسيخه في أذهان الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والفنانين التشكيلين والمترجمين.



بدوره، أكد الدكتور علي سعيد الكعبي رئيس اللجنة العليا للجائزة أن «كنز الجيل»، خطوة ضرورية لإثراء الواقع الثقافي والأدبي العربي بنماذج شعرية جديدة ومبتكرة، تخدم التعريف بفنون وآداب هذا النوع من الشعر، وتقدّم للقرّاء والمكتبة العربية مشاريع بحثية نوعية، تسلّط الضوء على جمالياته وخصوصيته.



