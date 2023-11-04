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رالي دبي الصحراوي يحسم لقب كأس العالم يومي 10 و12 نوفمبر

11/4/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي الأسبوع المقبل ختام بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) من خلال تنظيم النسخة السابعة من رالي دبي الصحراوي، يومي 10 و12 نوفمبر الجاري.

يقام الرالي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تتسابق أفضل فرق العالم على كثبان دبي الرملية لحسم المراكز النهائية.

وتنطلق النسخة المحدثة من الرالي هذا العام في دبي فستيفال سيتي يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، حيث تقام لأول مرة المرحلة الاستعراضية في الفترة المسائية مما يتيح الفرصة للمشاهدين لمتابعة المتسابقين قبل بداية الرالي يوم السبت.

وأصبح رالي دبي الصحراوي الجولة الأخيرة والحاسمة لبطولة كأس العالم للسيارات والدراجات النارية بعد إلغاء جولة باها الأردن.

ويتصدر السائق المخضرم ناصر العطية بطل العالم للراليات الطويلة، بطل داكار، قائمة المرشحين، كما أنه سيواجه عدداً من النجوم مثل يزيد الراجحي بطل العالم لعامي 2021 و2022 والأرجنتيني خوان كروز الذي جاء خلف ناصر العطية في الجولة الافتتاحية بالمملكة العربية السعودية هذا العام.

وعلى مستوى الدراجات النارية تراجع البطل الإماراتي محمد البلوشي إلى المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة كأس العالم بعد أن كان
متصدرا الترتيب منذ بداية الموسم و ذلك بعد تعرضه إلى عدة مشاكل تقنية خلال الجولة السابقة في البرتغال.

وسيكون رالي دبي الصحراوي محط الأنظار، حيث سيتم من خلاله حسم لقب بطولة كأس العالم في الدراجات النارية.


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