بني ياس يفوز على خورفكان بهدف النوبي .. وطرد الجنيبي لاعتدائه بدون كرة على مدافع السماوي

حقق بني ياس فوزاً بهدف دون رد على حساب ضيفه خورفكان على استاد السماوي بالشامخة في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح بني ياس في تجاوز خسارته القاسية بخماسية التي مني بها الأسبوع الماضي من الشارقة سريعاً، ليحقق الفريق انتصاره الثالث هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد خورفكان عند 7 نقاط وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.

سجل هدف المباراة الوحيد سهيل النوبي في الدقيقة 72 من متابعة جيدة لتسديدة البديل أحمد شحدة أبو ناموس التي ارتدت من القائم.

لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر خاصة في شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، إذ ندرت الفرص الحقيقية على المرميين في ظل غياب للحلول الهجومية.

ولعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم محمد إسماعيل الجنيبي لاعتدائه على الظهير الأيسر لبني ياس، جواو فيكتور بدون كرة.

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