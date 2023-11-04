الهلال السعودي يعلن إصابة الصربي سافيتش وغيابه عن مواجهة مومباي في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت إصابة لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بالتواء في الركبة وغيابه عن مواجهة مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) " تعذرت مغادرة سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش مع بعثة الفريق إلى الهند، وذلك بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال مواجهة الفتح أمس الجمعة، وسيخضع اللاعب لفحص طبي على موضع الإصابة غدا".

وغادر اللاعب البالغ عمره 28 عاما الملعب في الدقيقة 74 خلال الفوز 2-صفر على ملعب الفتح أمس الجمعة.

وشارك ميلينكوفيتش-سافيتش في 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم في كافة المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف.

وانضم الدولي الصربي للهلال مطلع الموسم الجاري قادما من لاتسيو الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة في دوري الأبطال بسبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد، متفوقا بفارق الأهداف على نافباهور الأوزبكي الذي يملك نفس رصيد النقاط من ثلاث مباريات.

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