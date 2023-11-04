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جيرونا يعدل تأخره ليهزم أوساسونا في مباراة مثيرة ويتصدر الدوري الإسباني

11/4/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عاد جيرونا مؤقتا إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-2 خارج ملعبه على أوساسونا اليوم السبت بعد أن سجل أرتيم دوفبيك هدفا وصنع اثنين ليبتعد الفائز بثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وسيطر جيرونا على المباراة وتقدم من خلال هجمة مرتدة تم تنفيذها ببراعة وبدأها سافيو بالقرب من الراية الركنية وانتهت بتمريرة عرضية من دوفبيك في النهاية نحو القائم البعيد ليسجل إيفان مارتن.

وأدرك أوساسونا التعادل عندما انقض أنتي بوديمير على كرة شاردة بعد أن تصدى الحارس باولو جاتسانيجا لتسديدة لتذهب الكرة للمهاجم الكرواتي ليهز الشباك. ثم سجل اللاعب هدفه الثاني بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس دقيقة.

لكن دوفبيك لم يكتف بما سجله، وأضاف المهاجم الأوكراني هدف التعادل بضربة رأس في الزاوية البعيدة قبل أن يصنع الهدف الثالث لفيكتور تسيانكوف في الدقيقة 80.

وضمن أليكس جارسيا النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 90.

ويمكن لريال مدريد، الذي فاز على جيرونا في وقت سابق من هذا الموسم ليحتفظ بتفوقه في المواجهات المباشرة، العودة إلى الصدارة إذا فاز على رايو فايكانو غدا الأحد.

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