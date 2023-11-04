خماسية خيول أحمد بن راشد تكتسح «مهرجان يوم الافتتاح» في «جبل علي»

اكتسحت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم السباق الأول لموسم مضمار جبل علي، الذي حمل اسم «مهرجان يوم الافتتاح»، إذ حققت خيول سموه خماسية مستحقة، كان أبرزها «الهزيم»، الذي توج بلقب «كأس افتتاح الموسم» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل».

كما ظفر «إيه إف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة بلقب «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

الشوط الأول

حقق «إيه إف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.36.67 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «أوتينا» لـ «إسطبلات العجبان»، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف يهدب» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

اقتنص «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «سباق المبتدئة ستيكس» لمسافة 1000 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58.71 ثانية، وبفارق 4 أطوال عن «العربد» لناصر عسكر، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «مستر كافو» لسلطان علي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

ظفر «مرسوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث «نوفيس ستيكس لعمر سنتين» لمسافة 1000 متر، برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، 59.31 ثانية، وبفارق طولين عن «ترجمان» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «بريما سمر» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

حقق «رايج» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، لقب الشوط الرابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً 1.12.30 دقيقة، وبفارق رأس عن «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «الشيبي» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

اقتنص «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس «كأس دبي للمرطبات» لمسافة 1400 متر، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.24.79 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول، عن «إنرجيتيك» لخليفة سعيد سليمان، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وجاء في المركز الثالث «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

توج «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس الرئيس «كأس افتتاح الموسم» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.36.26 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس غابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «هايد بارك» لسلطان علي، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السابع

خطف «وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع «كأس المشرق لخدمات الري» لمسافة 1800 متر، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.50.59 دقيقة، وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «الوريث» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «وقت» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.



محمد الشحي: انطلاقة ناجحة لموسم سباقات المضمار الأصفر

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الخماسية القوية التي حققتها خيول سموه في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي.

وقال محمد الشحي إن المدرب مايكل كوستا عمل خلال نهاية الموسم الماضي، على تطوير أداء الخيول في الإسطبل، استعداداً للموسم الجديد، متمنياً التوفيق والنجاح للإسطبل الأصفر في كافة مضامير الدولة.

وعن انطلاق الموسم الجديد للمضمار الأصفر، أشاد محمد الشحي بالانطلاقة الناجحة لموسم سباقات المضمار الأصفر، بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في الفترة الماضية، والتي انعكست بشكل إيجابي خلال السباق، مقدماً خالص الشكر والتقدير لمحمد الأحمد مدير المضمار، وفريق عمله، على عملهم الدؤوب الذي تكلل بالنجاح في السباق.

كما تحدث محمد الشحي، عن مجريات الموسم الحالي الذي انطلق من مضمار العين الأسبوع الماضي، مؤكداً أن البداية كانت قوية ومبشرة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الموسم الحالي.

وأعلن محمد الشحي في ختام تصريحه بأن النسخة الثانية لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل، ستقام يوم الـ 12 من الشهر الجاري، إذ سيتم تكريم كافة أبطال الموسم الماضي، بالإضافة إلى المتميزين في سباقات الخيل من كافة الفئات المختلفة.



لارا صوايا: فخورون بالوجود للمرة الأولى في «جبل علي»







تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهم بالوجود للمرة الأولى في مضمار جبل علي، معبّرة في الوقت ذاته عن فخرها واعتزازها برعاية المهرجان للشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأضافت أن الشوط كان مثيراً وقوياً حتى الأمتار الأخيرة، مقدمة خالص التهاني والتبريكات لخالد خليفة النابودة، مالك البطل «إيه إف مثاقيل»، الذي حقق اللقب عن جدارة.



محمد الأحمد: سباق ناجح بكافة المقاييس



تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الخماسية المثيرة التي حققتها خيول سموه في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي.

وأكد محمد الأحمد أن السباق كان ناجحاً بكافة المقاييس، والدليل الوجود الجماهيري الكبير في السباق، مضيفاً أنهم عملوا بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على مواصلة التطور والتغيير في المضمار الأصفر، بما يخدم سباقات الدولة، وأيضاً الجماهير المحبة، كاشفاً أن السباقات القادمة ستشهد المزيد من المفاجآت السارة للجميع.

كما أشاد في ختام تصريحه، بفريق العمل الذين قاموا بعمل جبار لكي يخرج السباق الأول بالشكل المميز الذي نال إشادة الجميع.



مايكل كوستا: سعيد بالخماسية





عبّر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خماسية في السباق الأول لمضمار جبل علي، كاشفاً أنهم عملوا منذ انتهاء الموسم الماضي على تطوير أداء الخيول في الإسطبل، بالإضافة إلى شراء خيول جديدة، متمنياً في الوقت ذاته أن تتواصل هذه الإنجازات في كافة مضامير الدولة هذا الموسم.

وأشاد مايكل كوستا بالمستوى الكبير التي قدمته خيول الإسطبل، أبرزهم «الهزيم» بطل الشوط الرئيس «كأس افتتاح الموسم»، الذي قدم أداء قوياً خلال الشوط، كاشفاً أن البطل سيشارك في أحد سباقات التكافؤ، وبعدها سيتوجه إلى سباقات «ميدان»، والتي قد يشارك فيها على مسافة أطول.

كما تحدث مايكل كوستا عن «وصال» بطل الشوط السابع «كأس المشرق لخدمات الري»، معتبراً الفوز مفاجأة، نظراً لقدوم البطل قبل أسابيع قليلة من مشاركته في السباق، إلا أنه تمكن من تحقيق اللقب عن جدارة، لذا، ستكون الوجهة المقبلة له سباقات مضمار «ميدان».





إرنست أورتيل: «جبل علي» بيتنا الثاني





عبّر إرنست أورتيل عن فخره واعتزازه بتحقيق «إيه إف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، لقب «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي، معتبراً المضمار الأصفر بمثابة منزلهم الثاني.

وأكد إرنست أورتيل جهوزية خيول خالد خليفة النابودة، لمواصلة تحقيق الإنجازات في سباقات الخيول العربية هذا الموسم.

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