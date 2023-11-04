مانشستر سيتي يقسو على بورنموث بسداسية ويتصدر الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه بورنموث 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز برينتفورد على ويستهام 3 / 2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2 / صفر، وشيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2 / 1 ، وفوز مانشستر يونايتد على فولهام 1 / صفر، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1 /1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83، قبل أن سجل ناثان أكي الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشيلسي يوم الاثنين المقبل.

في المقابل توقف رصيد بورنموث عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز برينتفورد على ويستهام 3 / 2.

وسجل أهداف برينتفورد نياب موباي في الدقيقة 11 و كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب ويستهام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55 وناثان كولينز في الدقيقة 69,

فيما سجل هدفي ويستهام محمد قدوس وجارود بوين في الدقيقتين 19 و26.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ويستهام عند14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز كريستال بالاس على بيرنلي بهدفين نظيفين أحرزهما جيفري شلوب في الدقيقة 22 وتيريك ميتشل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل إيفرتون مع برايتون 1 /1.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله فيتالي ميكولينكو في الدقيقة السابعة وتعادل برايتون عن طريق آشلي يونج، لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر كما رفع برايتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الخامسة، فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2 / 1.

وتقدم شيفيلد يونايتد بهدف أحرزه كاميرون ارتشر في الدقيقة 72 وتعادل ووفرهامبتون عن طريق جان ريسنر بلجارد في الدقيقة 89، قبل أن يسجل شيفيلد هدف الفوز عن طريق أوليفر نوروود في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى أربع في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة السادسة انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على مضيفه فولهام 1 / صفر.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص الضئيلة التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق برونو فيرنانديز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو الفوز السادس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد فريق فولهام على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة الثامنة سجل مانشستر يونايتد هدفا ألغاه الحكم عندما لعبت ركلة حرة من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء حيث قابلها أليخاندرو جارناتشو بتمريرة عرضية من داخل منطقة الست ياردات ليقابلها سكوت مكتوميناي بتسديدة إلى داخل المرمى، ولكن الحكم عاد لتقنية الحكم المساعد (فار) وألغى الهدف بداعي تسلل جارناتشو.

بعدها تخلى فولهام عن حذره الدفاعي وبادل فريق مانشستر يونايتد للهجمات ولن كلهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما استلم برونو فرنانديز الكرة على حدود منطقة جزاء فولهام وسدد الكرة لكن بيرند لينو، حارس فولهام تألق وتصدى لها.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط المعلب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت بدأ فريق فولهام في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل حاول فريق مانشستر يونايتد هو الآخر شن هجمات على مرمى فولهام لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 58 فرصة لفريق فولهام عندما سدد ويليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتألق أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 62 عندما سدد جواو بالينيا كرة قوية من الناحية اليمنى لكن أونان كان لها بالمرصاد.

بعدها عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب وسط محاولات هجومية على استحياء من الفريقين لم ترتق لدرجة الخطورة المطلوبة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 85 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق مانشستر يونايتد عندما مرر ديوجو دالوت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها أنتوني مارسيال بتسديدة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تسجيل مانشستر يونايتد لهدف التقدم عندما مرر باليستري الكرة إلى برونو فرنانديز الذي تلاعب بمدافع فولهام على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

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