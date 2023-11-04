محمد الحبتور: سنستمر في تنظيم البطولات على مدار العام

تختتم، مساء غد الأحد، بطولة الحبتور للبادل التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي برعاية محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، بمشاركة 176 لاعباً يمثلون 22 فريقاً.

وشهدت مباريات أمس منافسات قوية ونتائج مثيرة، حيث فاز فريق «المملكة» على حساب «أرينا بادل» بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وفاز فريق «أوكسجين بادل» على فريق «دبليو اي ايه» بمجموعتين دون رد وبالنتيجة نفسها فاز «بادل بلس» على «كيه بي دي».

من جانبه، أكد حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة استمرار مركز الحبتور الرياضي في تنظيم المزيد من بطولات البادل على مدار العام، ما يعكس مكانة اللعبة وانتشارها الواسع في دبي، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها حكومة دبي لجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، لا سيما أن رياضة البادل تناسب مختلف الأعمار.

على جانب آخر، أعرب اللاعبون المشاركون عن سعادتهم بالمستويات القوية للبطولة، وقال عبدالله آل علي كابتن فريق الفجيرة: البطولة جاءت ناجحة بكل المقاييس وأقيمت في أجواء تنافسية رائعة، مثنياً على التسهيلات التي قدمها المركز الرياضي للحبتور لكل المشاركين وعلى جودة الملاعب والتجهيزات الممتازة.

كما أشاد محمد الشامسي نجم فريق «ارينا بادل» بما حظيت به البطولة من نجاح تنظيمي، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مشاركة نخبة من اللاعبين المواطنين الواعدين الذين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب.

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