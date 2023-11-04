4 أيام من متعة السيارات في مرعب مع الاستعراض الحر والرملي

اعتمد نادي ليوا الرياضي أجندة مهرجان الاتحاد، الذي سينطلق في منطقة تل مرعب على مدار أربعة أيام متواصلة ابتداءً من الثاني وحتى الخامس من ديسمبر المقبل، وسيضم المهرجان فعاليات متميزة للسيارات، وهي الاستعراض الحر، وأيضاً الاستعراض الرملي.

وفتح النادي باب التسجيل في مختلف مسابقات مهرجان الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين الـ70 متسابقاً في فئات الاستعراض المختلفة، وأيضاً المشاركة من مختلف دول الخليج في منافسات الاستعراض.

وستنطلق منافسات الاستعراض الحر في حلبة مرعب على مدار يومين، ثم تقام تحديات الاستعراض الرملي على تل مرعب يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل، وهي الفترة نفسها التي ستشهد الاكتمال التام لكل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في منطقة تل مرعب.

وينظم نادي ليوا الرياضي بشكل سنوي مهرجان الاتحاد احتفاءً بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزامن موعد إقامتها مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذكرى قيام الاتحاد.

ويأتي مهرجان الاتحاد كي يكون علامة مستمرة وحاضرة في المنافسات والبطولات التي ينظمها نادي ليوا على مدار العام، وكي يصاحبه الكثير من الإقبال والمشاركة في البطولات التي تقام من خلاله، وكانت أول نسخة من المهرجان قد انطلقت في موسم 2016، وشهدت نجاحاً كبيراً وإقبالاً على المشاركة كي تستمر إقامة المهرجان بنجاح منذ ذلك الموسم.

من جانبه، أكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن تمديد الاحتفال بيوم الاتحاد لأربعة أيام كي تكون الفرحة متواصلة، والاحتفاء مستمر للنادي بهذه المناسبة، وقال: نعمل في نادي ليوا على تسجيل حضورنا بشكل أكبر في كل احتفالات ومناسبات الدولة، وبالتالي فكرة مهرجان الاتحاد هي فكرة كبيرة وتقدم المشاركة المطلوبة بالنسبة لنا كنادٍ من خلال الاحتفالات المختلفة في الدولة، الفكرة أثبتت نجاحها الكبير في السنوات الماضية، واستمر النجاح حتى الآن بثبات إقامة المهرجان. وعن المنافسات قال القبيسي: تعد هذه الاستعراضات من أكثرها رواجاً بين الشباب وإقبالاً على المشاركة؛ ولذلك رغبنا في أن تكون هي البطولات والرياضات المعتمدة في المهرجان، دوماً ما نرى أعداداً كبيرة من المتسابقين تقبل على المشاركة والتسجيل، خاصة وأنها تقدم لهم المتعة المطلوبة في الإطار القانوني للرياضة.





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