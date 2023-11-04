«دولي بناء الأجسام» يمنح الفجيرة الوسامين الذهبي والفضي



حققت إمارة الفجيرة إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها العالمية، وذلك بمنح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الوسام الذهبي للمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الفجيرة للصناعة والاقتصاد في الفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر اند مسز وورلد»، كما تم منح خليل معروف مدير البطولة الوسام الفضي، وذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي أقيمت الخميس الماضي في سانتا سوزانا في برشلونة في إسبانيا، بحضور ممثلي جميع الأعضاء في الاتحاد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي.

يأتي تكريم إمارة الفجيرة بالإنجاز الحالي تثميناً للجهود المتميزة والمستمرة التي تبذلها الفجيرة منذ سنوات عدة خلال استضافتها وتنظيمها بطولات بناء الأجسام العالمية، وتزامناً مع النجاح التنظيمي للنسخة الماضية لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر اند مسز وورلد» ومنحها جائزة أفضل تنظيم لبطولة في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي أكتوبر الماضي.

إنجاز

من جانبه، أهدى محمد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للدعم المستمر الذي مهد لحضور اسم الفجيرة، في قطاع الرياضة عالمياً بشكل لافت، كما ثمن الرعاية الدائمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وكذلك الدعم اللامحدود لسمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، مما ساهم في تحقيق الفجيرة إنجازات عالمية ومنها في الجانب الرياضي، واصفاً الإنجاز الحالي أنه يأتي استكمالاً لفوز إمارة الفجيرة أكتوبر الماضي بلقب «الفجيرة عاصمة العالم لبناء الأجسام»، كما ثمن الجهود التي بذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمتابعة مباشرة ودعم للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مما ساهم في تميز الفجيرة وجعلها تحظى بتكريم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

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