ختام «الإمارات للتزلج على الماء» على كاسر الأمواج غداً

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وأيضاً الويك سيرف، وهي ركوب الأمواج ضمن تفاصيل البطولة نفسها. وتنطلق منافسات التزلج على الماء بأربع فئات مختلفة، هي فئة الناشئين، السيدات، المبتدئين والمحترفين، كما تنطلق المنافسة على مراحل من خلال التصفيات المختلفة والتحديات التي يضمها جدول البطولة.

منافسات

وتأتي منافسات هذه البطولة الحديثة كي تضفي قوة على أجندة الموسم البحري للنادي وما يقدمه من بطولات وتحديات بحرية مختلفة، وهو الموسم السادس لبطولات التزلج على الماء على التوالي في بطولات النادي البحري.

ووصل عدد المسجلين والمشاركين في مختلف الفئات إلى أكثر من 50 متسابقاً ومن دول مختلفة، حيث تحظى هذه المنافسة باهتمام عالمي كبير من محبي هذه الرياضة وعشاق التزلج على الماء، وتحضر اليوم جنسيات من دول الإمارات، بريطانيا، البحرين، الهند، مصر، كولومبيا، اليونان، كندا، السعودية، أمريكا، هولندا، فرنسا، فنلندا، تشيك، جنوب أفريقيا بلغاريا.



تحية

من جانبه، وجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي التحية لكل المشاركين، معرباً عن السعادة الكبيرة بأن يصل عدد الجنسيات إلى قرابة الـ 16 جنسية مشاركة في الحدث القوي، وهو ما يزيد من أهمية البطولة وشعبيتها.

وأكد الظاهري، أن كاسر الأمواج وجهة مهمة للمنافسة والتحدي بين كل المتسابقين للظفر بألقاب البطولة، مشدداً على أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة، وقال: وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء واحتساب النقاط في الوقت نفسه للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، هناك حركات عدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض.



مدة

وضمن لوائح البطولة، يعطى لكل متسابق مدة زمنية هي خمس دقائق كي يقدم أفضل ما لديه من استعراض، ويشكل العماد الرئيسي للمسابقة على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء وسط سرعات متراوحة وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه، ننتظر أن نشاهد تجربة فريدة من نوعها وحماساً قوياً في سباق الغد، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال وتفاعل من الجماهير في مشاهدة ومتابعة أحداث المنافسة. ومن المقرر أن تختتم المنافسة اليوم، حيث يتم تتويج الفائزين والأبطال في الختام.

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