ملك الأردن يستقبل عبد الله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع التنسيقي العربي

استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وقد نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للملك عبد الله الثاني بن الحسين، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الرخاء والازدهار.

فيما حمَّل العاهل الأردني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز