ملك الأردن يستقبل عبد الله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع التنسيقي العربي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وحضر اللقاء أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.
وقد نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للملك عبد الله الثاني بن الحسين، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الرخاء والازدهار.
فيما حمَّل العاهل الأردني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
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