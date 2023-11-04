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بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة سيمكن حماس من إعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات

11/4/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

أدلى بلينكن بتصريحاته في مؤتمر صحفي في عمّان مع نظيريه الأردني والمصري اللذين حثا مرارا على وقف فوري للأعمال القتالية.

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