نائبة أمريكية تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

اتهمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين، محذرةً من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.

وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار في الصراع الدائر منذ شهر تقريباً بين إسرائيل و«حماس».

جاء ذلك في تسجيل مصور نشرته على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقالت طليب، خلال التسجيل الذي أظهر صوراً لقتلى وجرحى القصف في غزة وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي، إن «جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».

ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحاتها.

وبعد أن قالت إسرائيل إن مسلحين من «حماس» قتلوا 1400 شخص وخطفوا أكثر من 240 في هجوم مفاجئ عليها في السابع من أكتوبر، شنَّ الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً ومدفعياً وبرياً على قطاع غزة.

وأكدت السلطات الفلسطينية أن الهجوم أودى بحياة ما يزيد على 9400 حتى الآن.

ويشهد قطاع غزة شحاً في المواد الغذائية، ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة في حين تنهار فيه الخدمات الطبية.

وتبقي واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل بينما تدعو حليفتها إلى اتخاذ خطوات لتجنب مقتل المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت طليب: «لن ينسى الشعب الأمريكي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024».

وأضافت: «سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024».

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