سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من الإمارات

مع استمرار تدفق السحب على المناطق الشمالية والشرقية قادمة من الغرب تخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، سقطت أمطار متوسطة وغزيرة على أبوظبي في رزين والوثبة وطريق محمد بن راشد من بني ياس ـ مدينة الرياض ومتوسطة على بني ياس والشوامخ وعدد من الجزر.

كما سقطت أمطار على دبي في المرموم ومدينة هند والليسلي وطريق جبل علي ـ لهباب، وكانت غزيرة على شارع خورفكان ـ الذيد.

وفي الشارقة سقطت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً في البطائح والغيل وفلي ومليحة والفاية وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على الذيد والموافجة والخان، وكانت متوسطة على الرقة وحلوان وكورنيش الشارقة، كما هطلت أمطار متوسطة في العين على الهير وغزيرة على الخزنة وسويحان وعلى منطقة العجبان والختم بأبوظبي، وكانت غزيرة على وادي كوب ووادي البيج برأس الخيمة، والطويين وأذن والحلاة بالفجيرة، وغزيرة على المنامة في عجمان ومصحوبة بالبرد في فلج المعلا بأم القيوين.

فيما استمرت الأجواء غائمة جزئيا أحيانا اليوم، مع تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وواصلت الرياح الشمالية الغربية نشاطها ووصلت سرعتها إلى 40 كم/س، وظل البحر مضطرب الموج ووصل ارتفاعه إلى 6 أقدام في عمق الخليج العربي.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في مزيرعة بمنطقة الظفرة بمقدار 35.6 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصرا، وسجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 14.2 درجة مئوية عند الساعة 3:45 درجة فجرا بالتوقيت المحلي للإمارات.

الأحد

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً "الأحد" غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في العمق أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين



ويوم الاثنين يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويستمر الطقس الغائم جزئيا يوم الثلاثاء أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز