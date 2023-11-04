ريال مدريد ينفي إجراء محادثات مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي

نفى نادي ريال مدريد الإسباني وجود أي محادثات مع كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقاله إلى النادي الملكي.

ويستعد مبابي للرحيل عن حامل لقب الدوري الفرنسي حينما ينتهي عقده الصيف المقبل، ومن المتوقع أن ينتقل إلى سانتياجو برنابيو.

ولكن ريال مدريد نفى التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات مع اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي اليوم السبت "في ضوء المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام المختلفة في الفترة الأخيرة والتي تزعم بوجود مفاوضات بين نادينا واللاعب كيليان مبابي، يؤكد نادي ريال مدريد ان تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة وبانه لا يوجد أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

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