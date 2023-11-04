الوحدة يقفز للمركز الخامس بفوزٍ غالٍ على عجمان في دوري أدنوك للمحترفين

قفز الوحدة للمركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بهدف دون رد سجله فاكوندو في ختام الجولة السابعة في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد، ليصل للنقطة 12 وبقي عجمان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط ودون تحقيق أي فوز.

جاءت المباراة قوية من جانب الوحدة الذي بادر بالهجمات على مرمى الحارس علي الحوسني وكانت أخطر هجمة في الدقيقة 18 للوحدة من تسديدة حمدان الزعابي اصطدمت بـ سعود سعيد وخرجت ركنية جوار القائم الأيمن ثم فرصة ثانية للوحدة من علاء الدين زهير انتهت بجوار القائم وبعدها خطأ من عصام فائز استغله جوانكا ولكنه سدد خارج المرمى.

وأثمر الضغط الهجومي للوحدة عن هدف السبق في الدقيقة 26 عن طريق فاكوندو من لعبة رأسية رائعة على يسار الحارس من ركنية جوانكا، وضاعت أكثر من فرصة للفريقين بعد ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف.



في الشوط الثاني، تحسن أداء عجمان وضاعت له أكثر من فرصة أهمها تسديدة بلال يوسف من لعبة ثابتة وفي المقابل ضاعت للوحدة فرصة من جوانكا قبل أن يهدر عجمان فرصة التعادل في الدقيقة 77 عندما احتسب الحكم الإيطالي ميشال فابري ركلة جزاء بعد مراجعة "الفار" نتيجة دفع أحمد نور الله لـ وليد أزارو داخل الصندوق، نفذها، نفذها علي مدن وصدها الحارس راشد علي ببراعة وارتدت إلى هيكل الشيخاوي وأنقذها الحارس مرة ثانية ثم سجل منها وليد أزارو ولكنه كان في وضع تسلل.

وضغط عجمان في الدقائق الأخيرة على مرمى الوحدة الذي اعتمد على المرتدات التي لم تخلو من خطوة عن طريق عمر خريبين وجوانكا، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء "ق 90+2" لمدافع الوحدة خالد بطي بعد نيله الإنذار الثاني، ولم يؤثر النقص العددي على مجريات المباراة حتى انتهت بالهدف الوحيد للوحدة.

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