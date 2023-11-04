أمين «الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية»: استضافة الإمارات «COP 28» دفعة كبيرة لجهود العمل المناخي عالمياً

أشاد الدكتور أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية رئيس المعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية بالتحضيرات الجارية من قبل دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» نهاية الشهر الجاري لتكون رابع دولة عربية تستضيف هذه «الفعالية العالمية»، وهو ما يؤكد اهتمام المنطقة العربية بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية ووضع حلول عاجلة تدعم العمل المناخي.

ولفت في تصريحات لـ «وام» على هامش انعقاد المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى أن المنطقة العربية تعتبر من المناطق الأقل تأثيراً من حيث الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري، غير أنها في الوقت نفسه من بين الأكثر تضرراً منه.

وأكد أن استضافة الإمارات لـ «COP 28» سيعطي دفعة كبيرة وزخماً هائلاً للجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن خاصة في ضوء المشاركات الدولية الواسعة المتوقعة في هذا الحدث العالمي المهم، وأثنى على النجاحات المتميزة والجهود الحثيثة للإمارات في ملف التحول إلى الطاقة الخضراء، وهو ما يصبُّ في مصلحة دعم ملف العمل المناخي بدول المنطقة.

وأشار إلى إطلاق تقرير التنمية العربية في نسخته السابعة والذي جاء بمشاركة 4 جهات هي الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد العربي للتخطيط بالكويت والمعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».

وأضاف الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن تقرير التنمية العربية ناقش عدداً من القضايا المهمة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه والتصحر وقضايا تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى دور الباحثين الشباب في جلسات المؤتمر التي تناقش قضايا مهمة من شأن مخرجاتها أن تساعد صناع القرار في المنطقة العربية من أجل تبادل الأفكار والتوصل إلى حلول في هذا المجال المهم.

وتطرق إلى قضية التغير المناخي وانعكاساته على التنمية الاقتصادية العربية، موجهاً الشكر لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والقائمين عليها لاستضافة المؤتمر العلمي الـ7 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.