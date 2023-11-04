ليلى المرزوقي تحلق بكأس الوصل للقدرة

توجت الفارسة ليلى محمد المرزوقي من إسطبلات الكمدة، بلقب كأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحققت المرزوقي اللقب على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي»، مسجلة زمناً قدره 3.29.12 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «بوبانغ الأندلس»، الجواد الذي حل ثالثاً في النسخة الماضية لإسطبلات زعبيل 2، مسجلاً زمناً قدره 3.29.33 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس الأورغوياني برايان انغيلو، على صهوة «الطنطاوي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.29.36 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس ماجد جمال زعل المهيري، على صهوة الجواد «إل إل تشارو» لإسطبلات زعبيل 3، مسجلاً زمناً قدره 3.30.20 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الأورغويانية جوز أوليفيرا، على صهوة الجواد «فابريسو» لإسطبلات العين، مسجلة زمناً قدره 3.47.58 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما حصلت البطلة على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر، حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

وتوجّه الدكتور غانم الهاجري بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية، ما أثمر عنه تطور رياضة الآباء والأجداد، ونموها وازدهارها بصورة مستمرة، مشيداً بتميز المشهد الافتتاحي لموسم مدينة دبي الدولية للقدرة، عبر السباق الأول تحدي سيح السلم، والسباق الثاني كأس الوصل، ما يعطي مؤشراً إيجابياً في الموسم الجديد، بعد الجاهزية العالية للإسطبلات والفرسان، فضلاً عن المشاركة الكبيرة في ضربة بداية الموسم.

وأشار الهاجري إلى أن السباقات الافتتاحية تميزت بالتزام الجميع بالأنظمة والقوانين، ما قاد إلى تنظيم السباق، وخروجه بلا حوادث أو إصابات، في ظل المنافسة الشريفة بين مختلف الفرسان المشاركين، متوجهاً بالشكر إلى جميع المدربين والفرسان، على التعاون مع مختلف اللجان في السباق، متمنياً استمرار المشهد التنافسي في مختلف القرى والمدن الخاصة بسباقات القدرة في الدولة، للخروج بموسم يليق بسمعة الإمارات، وريادتها في مجال الفروسية عموماً، ورياضة القدرة على وجه الخصوص.

شكر وتقدير

من جانبه، توجه راشد الكمدة مشرف إسطبلات الكمدة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير للإسطبلات والملاك والفرسان والمدربين، وجميع المهتمين بسباقات ورياضة القدرة، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير، مهدياً الفوز إلى سموهما، وإلى والده سعيد الكمدة، وإلى جميع أفراد وطاقم إسطبلات الكمدة.

وأبدى راشد الكمدة سعادته الكبيرة بانتزاع لقب كأس الوصل للقدرة في بداية الموسم الجديد، وقال إن الفرس «تونكي دي بو مارلي»، حققت الفوز في كأس يوم الشهيد خلال الموسم الماضي، وعادت لتكرر مشهد الفوز في بداية الموسم الحالي بتحقيق لقب آخر، مشيداً بمستوى وأداء الفرس البطلة، لما تمتلك من طاقة عالية، رغم الضغوطات العالية، إلا أنها كانت على قدر التحدي والثقة.

وكشف الكمدة عن استعدادات إسطبلات الكمدة للموسم الجديد، عبر تجديد وتدعيم الإسطبلات بمجموعة من الخيول، التي يأمل أن تحقق أفضل النتائج في الفترة المقبلة، بوجود طاقم وكادر متكامل من أجل خوض التحدي في الموسم.

سعادة

بدورها، أعربت البطلة ليلى المرزوقي عن سعادتها بالفوز في مستهل مشوارها بتحدي الإسطبلات الخاصة لهذا الموسم، موضحة أن السباق صاحبه ارتفاع درجات الحرارة نسبياً، في المرحلتين الثانية والثالثة، بخلاف المرحلة الرابعة، بعد انخفاض درجات الحرارة بسبب الغيوم، مشيرة إلى أن الفرس «تونكي دي بو مارلي»، ليست المرة الأولى التي تمتطي صهوتها، وسبق لها المشاركة مع ذات الفرس عام 2018، بعد استيرادها من أستراليا، وكانت بحاجة إلى وقت أطول للتأقلم على الأجواء في الإمارات، وأثبتت تطورها من عام إلى آخر.

وثمنت ليلى المرزوقي، جهود جميع أفراد وطاقم إسطبلات الكمدة، الذي تكلل بالتتويج باللقب، في افتتاحية سباقات الإسطبلات الخاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيرة إلى أن السباق شهد منافسة قوية لعدة أسباب، من بينها تميز كأس الوصل بإمكانية المشاركة بوزن 55 كغم، ما أدى إلى ارتفاع معدل السرعات في السباق.

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