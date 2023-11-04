فيديو .. تطوير جهاز مجهري لعلاج السكري يزرع في العين

طوّر باحثون سويديون زرعة عينية صغيرة ثلاثية الأبعاد لعلاج مرض السكري، وذلك عن طريق تغليف الخلايا المنتجة للأنسولين.

تم اختبار هذه التقنية بنجاح على الفئران، وهي تعمل على تعزيز شفافية العين من أجل المراقبة، ويعتبر هذا الاختراع تقدما نوعيا في العلاجات المستندة إلى الخلايا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة "ساينس تيك دايلي"، والتي توصلت إلى إمكانية تغليف خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، وتم تطوير الجهاز المطبوع الثلاثي الأبعاد بواسطة فريق من معهد "كي تي إتش" الملكي للتكنولوجيا ومعهد كارولينسكا.

أتاح التعاون بين معهد "كي تي إتش" الملكي للتكنولوجيا ومعهد كارولينسكا، إمكانية وضع الأعضاء الدقيقة وتحديدًا جزر لانغرهانس في موضعها بدقة في العين دون الحاجة إلى الغرز، فهو يوفر إمكانية العلاج القائم على الخلايا، على سبيل المثال، لعلاج مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2، باستخدام العين.

تقول آنا هيرلاند، الأستاذة في قسم التكنولوجيا الحيوية في "كي تي إتش" ومعهد كارولينسكا، إن "العين مثالية لهذه التكنولوجيا لأنها لا تحتوي على خلايا مناعية تتفاعل بشكل غير مناسب في المرحلة الأولى من الزرع، تتيح شفافيتها إجراء دراسة بصرية ومجهرية لما يحدث للزرعة مع مرور الوقت.

وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران، حافظ الجهاز على مكانه في الكائن الحي لعدة أشهر، وسرعان ما اندمجت الأعضاء الصغيرة مع الأوعية الدموية للحيوان المضيف وعملت بشكل طبيعي، كما صرحت هيرلاند.

وأسهم بير أولوف بيرغرين، أستاذ علم الغدد الصماء في معهد كارولينسكا، في البحث بخبرته التي امتدت لسنوات في زرع جزر لانغرهانس في الغرفة الأمامية للعين في الفئران، بحسب المصدر.

وتقول هيرلاند: "إن هذه التكنولوجيا الجديدة تتغلب على أحد العوائق أمام تطوير علاجات الخلايا، بما في ذلك علاج مرض السكري".





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