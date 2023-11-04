مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي يقدم مجموعة من التجارب والعروض والجوائز حتى 16 نوفمبر

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان الأضواء «ديوالي» حتى 16 نوفمبر، الذي يقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

والتي تشمل الذهب، والمجوهرات، والهدايا، والأزياء، إضافة إلى قوائم الطعام التي تحمل طابع مهرجان الأضواء «ديوالي»، إلى جانب إعطاء الفرصة للمتسوقين لدخول السحوبات مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة، وغير ذلك الكثير.



وقال ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية: «يمثل مهرجان الأضواء «ديوالي» مناسبة تقرب العائلات والمجتمعات من بعضها البعض. ويوفر ديوالي في دبي هذا العام فرصاً غير محدودة لكل من المقيمين والسياح لتجربة الفن والثقافة والمأكولات الهندية الغنية».



تجارب تسوق موسمية حصرية

يمكنكم زيارة سوق «ديوالي» في فندق جراند إكسلسيور، بر دبي، من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً يوم 4 نوفمبر. تعرّفوا على أكثر من 45 معرضاً من الهند والإمارات العربية المتحدة تحتوي على منتجات خاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي» وغيرها، مثل الطعام والملابس والمجوهرات والحرف اليدوية وديكورات المنزل، واللوحات، ومجموعة واسعة من السلع الهندية. يمكن للزوار أيضاً تجربة أنشطة متنوعة مثل الرسم بالحناء والألعاب، مع العديد من العروض والهدايا التي تُقام على مدار اليوم.

لا تفوّتوا فرصة حضور «ديبافالي أوستاف 2023»، وهي الأمسية المثالية للعائلات، التي تتميز بفن الرانجولي والألعاب التقليدية والرقصات الشعبية من مجموعة متنوعة من الولايات الهندية، إضافة إلى مجموعة العروض الرائعة لفنانين مثل سرينيشا جاياسيلان وساتيابراكاش دارمار وستيفن ديفاسي، وسنيغداجيت بوميك، وستقام كل هذه الفعاليات من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً يوم 5 نوفمبر في أكاديمية اتصالات.

ولا تنسوا زيارة ديوالي فييستا 2023 في 5 نوفمبر في فندق دبل تري باي هيلتون، إم سكوير ريزيدانس أند هوتيل، بر دبي، لتحظوا بفرصة للتسوق وشراء الملابس والإكسسوارات، والديكورات المنزلية، ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير.

وفي 10 نوفمبر، زوروا «دانتيراس ديوالي ميلا» 2023 في فندق جراند إكسلسيور، بر دبي، حيث سيعرض عدد من المصممين المحليين والعالميين مجموعات أزيائهم، وستجدون في المعرض العديد من المنتجات، بدءاً من المجوهرات، والتصاميم المبدعة، وزي الشوريدار الأنيق، وصولاً إلى القطع المطرزة بدقة متناهية، والأواني الفخارية الفاخرة، وغير ذلك الكثير.

الأطعمة والأطباق الشهية في مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي

تقدّم لكم دبي خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» مجموعة كبيرة من الأطباق والمأكولات، بدءاً من المأكولات الهندية الشعبية، وصولاً إلى الأطباق الراقية في المطاعم الحائزة جائزة ميشلان.

يقدّم مطعم ذا كروسينج في فندق «إتش» تجارب تناول طعام مصممة خصيصاً بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث سيقوم الشيف جيتين جوشي الحائز جائزة ميشلان حتى 12 نوفمبر بإعداد قائمة محددة، تضم أطباقاً مميزة، مثل «باتي شات» ودجاج «ماخان مالاي»، إلى جانب الأطباق الخاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي»، ليتيح لكم فرصة لا تُنسى لتجربة طعام تناسب جميع الميزانيات.

وتنتظركم أجواء ساحرة في مطاعم دابا لين في كل من الكرامة، والقرهود، وأبراج بحيرات جميرا، والنهدة، والتي ستُعد لكم قائمة طعام لذيذة مستوحاة من مهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث يمكنكم الاستمتاع بوجبة مكونة من 5 أطباق، والتي تشمل مقبلات التندوري، والمرق المطبوخ، والحلويات، بما في ذلك طبق دولت كي شات الشهير من دلهي القديمة.

كما يقدم مطعم أمارا في فندق فوكو، في شارع الشيخ زايد، الحائز جائزة بيب جورماند المرموقة من دليل ميشلان دبي 2023، قائمة طعام خاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي» مكونة من 10 أطباق، ويدعوكم لاستكشاف طريق الحرير التاريخي وتجربة التقاليد الهندية العريقة في أجواء عصرية نابضة بالحياة من خلال مجموعة باهرة ومتناغمة من الأطباق الرائعة والمعدة بدقة عالية.

تذوّقوا العديد من المأكولات الهندية في بازار شات الهندي، في القرية العالمية، التي تقدّمها العديد من أكشاك المأكولات الشعبية والمطاعم الهندية الاستثنائية من 3 حتى 16 نوفمبر 2023.

ويدعوكم مطعم بنجاب جريل في دبي من 9 حتى 19 نوفمبر لتذوق مجموعة من الأطباق المميّزة لمهرجان الأضواء «ديوالي». يجمع كبير الطهاة سانديب إيل بين التقاليد والابتكار، ويقدم أطباقاً لذيذة، مثل بتر باف باجي، وفرايد إيدلي مع كوندابور بانير بايتس، وماكاي ساج مع ميسي روتي، وجمبري لادو المغطى بجوز الهند والسمسم.

وفي الوقت نفسه، يقدم الشيف كونال كابور في مطعم بينكود في دبي هيلز مول أطباقاً خاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الفترة من 8 حتى 14 نوفمبر من خلال قائمة خاصة بسعر 129 درهماً فقط. ويدعوكم لتذوّق العديد من الأطباق، مثل كيسار بيدا لاسي، وكالي باتا شات، وداهي كي شولي، بانير باساندا بادامي، وراجاستاني لال ماس، ودال ماخني.

استمتعوا بتجربة «ديوالي» في لا بيرل، الحبتور سيتي، بخصم 25 بالمئة على تذاكر الدخول من 7 نوفمبر حتى 11 نوفمبر، من الثلاثاء إلى السبت. لإضفاء لمسة من مهرجان الأضواء «ديوالي» على تجربتك، لا تنسوا تناول فشار ماسالا، وهو مزيج لذيذ من التوابل والقرمشة، التي تُعد الإضافة المثالية لهذه المناسبة.

وقال محمد فراس عريقات، نائب الرئيس لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يُعد مهرجان الأضواء «ديوالي» حدثاً مهماً ومميزاً ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المميزة، وفرص التسوق، والتخفيضات والجوائز، إلى جانب الأنشطة الثقافية لجميع سكان وزوار المدينة، وهو ما يسهم في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، وتوفير الكثير من الخيارات المفضلة للجميع».



سحوبات وفرص للفوز

تقدّم مجموعة دبي للمجوهرات من خلال حملة «التوهج بالذهب في ديوالي» مجموعة من العروض والجوائز عبر مختلف العلامات التجارية للمجوهرات في دبي.

إضافة إلى سحب خاص سيتيح للعملاء الفوز بقسائم مجوهرات تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم عند شراء مجوهرات بقيمة 1000 درهم أو أكثر، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب رقمياً عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة في كل متجر مشارك، مع حصول 30 فائزاً محظوظاً على فرصة الفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 5000 درهم لكل منهم.



تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي صندوقاً من العملات الذهبية عيار 24 قيراطاً بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 درهم، وسيحصل 20 متسوقاً على فرصة الفوز.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير، والواحة مول، ودبي أوتلت مول، وأرابيان سنتر. كل ما عليكم فعله هو التسوّق بما قيمته 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة في دبي للدخول في السحب الرقمي.

وهناك أيضاً جائزة ديوالي الكبرى من آي ديلز بوزن كيلوغرام من الذهب. للمشاركة في هذه الجائزة عليك شراء بطاقة التسوق الأساسية من آي ديلز مقابل 7 دراهم فقط، وستؤهلكم كل عملية شراء حتى 9 نوفمبر للحصول على قسيمة واحدة للدخول في السحب على الجائزة. سيتم اختيار الفائزين عن طريق السحب في 10 نوفمبر. يمكنكم تحميل تطبيق أي ديلز أو الدخول في السحب من خلال الموقع الإلكتروني Idealz للحصول على فرص الربح المميزة خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام.

يمكنكم حتى 12 نوفمبر التوجّه إلى سيتي سنتر الشندغة للاستمتاع بتجربة تسوق مجزية خلال مهرجان الأضواء «ديوالي». تسوقوا بقيمة 200 درهم في أي من متاجر المركز التجاري، ثم امسحوا إيصالاتكم إلكترونياً عبر تطبيق SHARE للدخول تلقائياً في السحب على تذكرتين من العربية للطيران. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي مسح الإيصالات إلى تفعيل عرض للحصول على عشرة أضعاف نقاط SHARE كمكافأة، على المشتريات من أي فئة، باستثناء الهايبر ماركت والساعات والمجوهرات.

شاركوا بمهرجان الأضواء «ديوالي» في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف قبل 12 نوفمبر، ربما ستفوزون بعملة ذهبية بقيمة 1000 درهم. ما عليكم سوى التسوق بما قيمته 300 درهم أو أكثر، والدخول في السحب اليومي عن طريق مسح إيصالاتكم إلكترونياً عبر تطبيق SHARE، أو يمكنكم زيارة دبي فستيفال سيتي مول من 4 حتى 16 نوفمبر وإنفاق 300 درهم فقط لتكونوا ضمن فائِزَيْن اثنين بـ100 غرام من الذهب.

ويمكن للمتسوقين في مركز برجمان الفوز بجوائز من ذهب بقيمة 100,000 درهم حتى 12 نوفمبر بمجرد إنفاق 200 درهم أو أكثر في المركز التجاري، باستثناء الإنفاق في الهايبر ماركت، للدخول في السحب.

وأما متاجر التجزئة المشاركة في هند بلازا، وأوشا بلازا، وعفرا بلازا، وشيرينا بلازا، ووان ديرة، ووديمة بلازا، وميثاء بلازا، وموزة بلازا، ومريم بلازا، فهي تعطيكم فرصة للفوز بقسائم بقيمة 70,000 درهم يمكن استبدالها بالمجوهرات، من 3 حتى 16 نوفمبر. كل ما عليكم فعله هو إنفاق 1000 درهم فقط للدخول.

وقد تكونون أحد المتسوقين الخمسة الذين سيحصلون على قسائم بقيمة 10,000 درهم لكل منهم، أو يمكن أن تكون الرابح الأكبر الذي يحصل على الجائزة الكبرى، وهي قسائم مجوهرات بقيمة 20,000 درهم. سيتم السحب على الفائزين والإعلان عنهم في 17 نوفمبر.

انضموا إلى الحدث الكبير الذي سيُقام بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» مع عرض ديوالي من داماس، الذي انطلق في 12 أكتوبر ويستمر حتى 12 نوفمبر 2023، فمع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم على المجوهرات الذهبية أو مجوهرات الألماس/اللؤلؤ أو الساعات في أي من متاجر داماس التي توفر ذهباً عيار 22 قيراطاً، ستحصلون على قسيمة سحب، تؤهلكم للفوز بمجموعة من المجوهرات الماسية.

عند شراء الألماس بقيمة 2,500 درهم، ستحصلون على هدية، وهي عملة ذهبية بوزن غرام واحد عيار 22 قيراطاً. وعند الشراء من مجموعات الألماس بقيمة 10,000 درهم، ستحصلون على هدية، وهي عملة ذهبية بوزن غرام واحد عيار 22 قيراطاً؛ ما سيجعل الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» ذهبياً حقاً. إضافة إلى ذلك، يمكنكم المشاركة في السحب الرائع للحصول على فرصة للفوز بطقم من المجوهرات الماسية.

ويقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي عرض «تذوّق واربح» برعاية «زوماتو»، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويستمر هذا العرض طوال فترة مهرجان الأضواء «ديوالي»، ويمنحكم فرصة للفوز بما قيمته 30,000 درهم من الذهب. كل ما عليكم فعله هو تناول الطعام مرتين أو أكثر في أي من مطاعم زوماتو جولد المشاركة في جميع أنحاء المدينة للحصول على فرصة للفوز بالعملات الذهبية.