«العالمية القابضة» تنقل 4 من شركاتها البيئية إلى «سيريوس القابضة» لتعزيز التكنولوجيا المستدامة

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن نقل أربع من شركاتها التابعة في مجال البيئة إلى شركة «سيريوس» العالمية القابضة، التي توفر التكنولوجيا للنمو «الحلول الداعمة»، التي تكافح التغير المناخي وتؤثر على توجيه التحول الرقمي لجذب الاستثمار.

وستقوم «سيريوس» بتسخير الحلول الصناعية والتكنولوجية لإزالة الكربون، واحتجاز غاز الميثان وتقليله، وكفاءة الطاقة النظيفة، واستعادة المياه وكفاءتها، كحافز للتغيير الإيجابي وتقليل التأثير البيئي. وتشمل عملية نقل الملكية شركة Green Energy Investment Holding RSC LTD، وشركةGreen Enterprise Investment Holding RSC LTD، وشركة Green Vitality LTD، و80% من شركة Rebound Limited.

وتمثل هذه الصفقة استكمالاً لإنجاز متوقع، كجزء من خطط الشركة العالمية القابضة لتنمية شركة سيريوس العالمية القابضة لتصبح واحدة من الشركات التابعة الرئيسية لها، إلى جانب الشركات الثماني التابعة الأخرى المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «إن نقل هذه الكيانات الأربعة يزيد من تركيزنا على النمو المستقبلي، ويتيح أيضًاً التوزيع المنضبط للأصول، بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية لتعزيز توسع شركة سيريوس العالمية القابضة».

ويشمل نهج «سيريوس» الشامل رحلة تحويلية إلى عالم مترابط رقمياً، وتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من التفوق من خلال الابتكارات التكنولوجية الرائدة.