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مقتل 15 مدنياً في الخرطوم بقصف استهدف منازلهم

11/4/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل 15 مدنياً في الخرطوم، اليوم، إثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي، فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 قتيل، وفقاً لمنظمة أكليد المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، كما أدت إلى نزوح ولجوء 5,8 ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ولم يحقق أي من طرفي النزاع، الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أي نصر عسكري حاسم على الأرض، إلا إنهما ما زالا يرفضان تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية-سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها «تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال».

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