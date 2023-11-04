عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب والاجتماع المشترك مع بلينكن في عمان



شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد اليوم في العاصمة الأردنية "عمان" لبحث التطورات في المنطقة وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

وشارك في الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما شارك سموه، في الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء الخارجية العرب مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما ناقش أصحاب المعالي الوزراء، تداعيات الوضع الراهن وخطورته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تبعات التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكثيف وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية.

كما أكد سموه، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة والعمل على تأمين تدفق آمن ومستدام وبوتيرة متسارعة للمساعدات الإغاثية والطبية.

وأشار سموه، إلى أهمية التركيز على إيجاد آفاق للتهدئة وتخفيف حدة التوترات بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وجدد سموه، التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاجتماع، معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة السفير عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية.