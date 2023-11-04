زيلينسكي: الاهتمام العالمي بحرب غزة يصب في مصلحة روسيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاهتمام العالمي بالحرب في غزة بأنه يصب في مصلحة روسيا.

وأوضح زيلينسكي، اليوم، في كييف، أن الاهتمام العالمي بالحرب في غزة يصب في مصلحة الآمال الروسية التي تتطلع إلى صرف الاهتمام عن الحرب في أوكرانيا.

وقال، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا «فهمت أن التركيز سيتحول بعيداً عن أوكرانيا».

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه واثق بأن بلاده سوف تتغلب على هذا التحدي، مشيراً إلى أنها شهدت بالفعل مواقف صعبة للغاية لم تكن فيها أوكرانيا مركز الاهتمام.

وتابع: «لكننا نجحنا في التعامل مع هذا الوضع».

ونفى أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى طريق مسدود، رافضاً تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.

وقال: «لقد مر وقت اليوم والناس متعبون، لكننا لسنا في طريق مسدود».

وأضاف: «لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها».

ويؤكد داعمو أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنهم مستعدون لمواصلة دعم كييف عسكرياً ومالياً طالما استغرق الأمر لهزيمة روسيا.