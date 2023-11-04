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حماس تعلن إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات

11/4/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ«حماس»، صاروخاً آخر بعيد المدى على جنوبي إسرائيل اليوم.

وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخاً من طراز عياش 250 على مدينة إيلات الساحلية في أقصى جنوب إسرائيل.

ويشار إلى أن هذا صاروخ من صنع حماس، وتشير الحركة إلى أن مداه يبلغ 250 كيلومتراً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد هجوم من قطاع غزة بعد دوي إنذار تحسباً لسقوط صاروخ في منطقة أرافا شمالي إيلات.

وتم اعتراض المقذوف بمنظومة الدفاع الجوي «حيتس». وذكر المسعفون أنه وفقاً للتقارير الأولية لم يسقط قتلى أو جرحى.

MENAFN04112023000110011019ID1107371849

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