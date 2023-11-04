9500 شهيدا في غزة
التاريخ
11/4/2023 3:00:10 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.
وأحصت الوزارة استشهاد 150 من الكوادر الطبية و46 صحفيا وخروج 16 مستشفى عن الخدمة.
MENAFN04112023000151011027ID1107371847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.