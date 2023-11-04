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9500 شهيدا في غزة

11/4/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأحصت الوزارة استشهاد 150 من الكوادر الطبية و46 صحفيا وخروج 16 مستشفى عن الخدمة.

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