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شكرى يستقبل غدا مديرة برنامج الغذاء العالمى ووزير خارجية فنزويلا

11/4/2023 2:39:15 PM
(MENAFN- Youm7) يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، غدًا الأحد، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، لبحث تطورات الأحداث الراهنة لا سيما في غزة.



من المقرر أن يستقبل الوزير شكري غدا، إيفان خيل بينتو، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو؛ لعقد لقاء ثنائي يعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين وفدي البلدين.



ويهدف اللقاء لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في ضوء التصعيد الراهن في قطاع غزة والتشاور حول أفضل السبل لوقف إطلاق النار.



وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة؛ وستعمل معها من أجل الوصول إلى وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين.



جاء ذلك فى رده على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، و وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، عقب انتهاء اجتماع لوزراء خارجية عرب بمشاركة شكرى ووزراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع بلينكن بالعاصمة الأردنية (عمان).



وقال شكرى إن "هناك علاقات وتوافق فى العديد من النقاط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن العمل على وقف الحرب وحماية المدنيين وسنعمل على ذلك دائما إيمانا بضرورة السلام والاستقرار للجميع".














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