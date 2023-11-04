Saturday, 04 November 2023 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البترول: ارتفاع التكاليف الثابتة بالمعادلة السعرية سبب زيادة سعر البنزين

11/4/2023 2:39:15 PM
(MENAFN- Youm7) قال خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن السبب وراء زيادة أسعار البنزين الأخيرة لبعض الأنواع فوق 10%المنصوص عليها بالقرار المنظم لعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو زيادة التكاليف الثابتة للبنزين بميزانية الهيئة العامة للبترول والتى تم اعتمادها خلال شهر أكتوبر الماضى .





وأوضح خالد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن تكلفة المنتجات البترولية عبارة عن جزئين، الأول ثابت وجزء متغير، والمتغير
متعلق بسعر الصرف وأسعار خام برنت، وله النسبة الكبرى التى تزيد أو تنخفض10% طبقا للجنة تسعير المنتجات البترولية ،أما فيما يتعلق بالجزء الثابت فهو الأعباء الآخرى التسويقية والسيادية والإدارية.





وأضاف مساعد وزير البترول للشئون التجارية، أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية يتضمن أن الجزء المتغير يرتفع أو ينخفض فى حدود 10%، أما الجزء الثابت كل ما يطرأ عليه من تغيير موضحا أنه خلال اعتماد الميزانية الخاصة بالهيئة العامة البترول خلال شهر أكتوبر الماضى أظهرت زيادة فى الأعباء الثابته وهو أمر طبيعى نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية، وارتفاع معدلات التضخم وبالتالى تم زيادة حجم الأعباء الأخرى المتعلقة بالتكاليف لكل نوع من أنواع البنزين على حده.





وشدد خالد عثمان، على أنه مع زيادة أسعار البنزين يتم مراعاه العلاقة السعرية بين أنواع البنزين المختلفة.












MENAFN04112023000132011024ID1107371812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث