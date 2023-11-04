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جيش الاحـتلال: ارتفاع عدد القتلى من ضباطنا والجنود منذ 7 أكتوبر إلى 345

11/4/2023 2:39:15 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يفيد بارتفاع عدد ضباط وجنود الجيش الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 345.








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