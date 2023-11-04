جيش الاحـتلال: ارتفاع عدد القتلى من ضباطنا والجنود منذ 7 أكتوبر إلى 345

جيش الاحـتلال: ارتفاع عدد القتلى من ضباطنا والجنود منذ 7 أكتوبر إلى 345
التاريخ
11/4/2023 2:39:15 PM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يفيد بارتفاع عدد ضباط وجنود الجيش الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 345.
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