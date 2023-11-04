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وزير خارجية الأردن: حصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف

11/4/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن الاجتماع الوزراي العربي الأمريكي أكد على رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، منذ قليل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»: "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب وما تنتجه من دمار".



وأكد أننا لن نسمح بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام في المنطقة، موضحًا أن جرائم الحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف وحصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف.












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