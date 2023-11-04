رئيس وزراء فلسطين يُطالب الاتحاد الأوروبى بالدعوة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

MENAFN - Youm7) طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم /السبت/ الاتحاد الأوروبى بالدعوة لوقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المُساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم فى رام الله، مع المبعوث الأوروبى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وجدد أشتية رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخرها خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة.



وشدد على أن تقديم الدعم الإنسانى والإغاثى للشعب الفلسطينى مُهم، ولكن الأهم أن يكون هناك حل سياسى شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.



وقال أشتية: "إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تُمارس عدوانها على الضفة الغربية وجعلتها ميدانا للقتل، حيث استشهد أكثر من 340 شخصًا منذ بداية العام منهم أكثر من 140 شهيدًا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه".