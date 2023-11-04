استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمُخيم جباليا شمال غزة

MENAFN - Youm7) استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مُخيم "جباليا"، شمالى قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا وسط المخيم، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفى مُحيطه.



وفى حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمُسنين.



وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء والمُصابين سجلت فى قطاع غزة 9425 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مُصاب.