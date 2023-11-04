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وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية لمزرعة النخيل بالوادى الجديد وتخصيص العائد للأسر الأولى بالرعاية

11/4/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة النخيل على طريق العوينات، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.



وتقام المزرعة على مساحة 3000 فدان، حيث تم زراعة 1500 فدان فعلياً بعدد 70 ألف نخلة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزيادة عدد النخيل في محافظة الوادي الجديد إلى 5 ملايين نخلة، ويتم تخصيص عائد هذا النخيل إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام، وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة نخلة في أرض المزرعة التي قامت بجولة تفقدية بداخلها.



وأعربت القباج عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.




















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